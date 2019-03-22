怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



國小六年級方姓男童身高154公分，體重95公斤，因雙側膝關節疼痛、新陳代謝症候群等疾病就醫，醫師發現，男童喝的飲料含糖量早就破表。衛福部台中醫院小兒科主任陳敏恭說，國內太多父母親認定的健康食品，例如標榜益生菌、電解質、果汁、奶製品等飲料含糖量太高，與孩子糖尿病、高血壓，心臟病，甚至氣喘相關連。很多父母因此抱怨空汙，其實體重過重對氣喘是非常不好的，建議父母在選擇飲料時能注意，建議每百cc含糖量若超過5公克，盡量不要購買。

醫師觀察，方姓男童因肥胖常抱怨爬樓梯或長時間走路膝蓋疼痛，膝關節負荷過重，關鍵與男童愛喝的含糖飲料大有關係，男童連病床旁都擺滿運動飲料、優酪乳、奶茶。

陳敏恭說，近期院內的兒科醫師們分析學童肥胖問題，發現台灣市售含糖飲料，包含標榜健康、自然、益生菌、自然果汁等飲料，每百cc含糖量太多了，也有很多大廠牌為了口感或保存期限，加了添加過多的糖，有礙孩子的健康。

陳敏恭指出，台灣每三個孩子就有一個過重，對孩子糖尿病、高血壓，心臟病，甚至氣喘，都是有相關連的，醫學上證據相當充足。很多父母因孩子氣喘抱怨空汙，體重過重對氣喘是非常不好的，也有案例影響運動，遭受同儕排擠。體重過重的關鍵就在添加糖，很多父母以為孩子喝了很多的益生菌、優酪乳、天然果汁等，事實上飲料中的糖就把美意給破壞了。