台北撲克牌賽爆德國麻疹 她常逛7-11、KTV夜唱

2019-03-22 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新增一例德國麻疹確診個案，為北部30多歲女性，由於她與日前公布的德國麻疹個案、30多歲男性本國籍德州撲克牌選手有共同活動史，都在暴露期曾參加國際撲克牌台北場賽事，不排除可能是被30多歲男性選手感染，研判為一起群聚事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，由於該名30多歲女性曾至華人德州撲克競技協會參賽或觀賽，會員或民眾人數難掌握，協會已以電子郵件通知約1000名會員；另外，她在可傳染期更曾在台北市西門町好樂迪夜唱，及多次進出台北市松山區7-11超商，曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自主健康管理21天。

據疾管署統計，國內今年截至目前累計6例德國麻疹病例，其中2例為國內感染、4例為境外移入，感染國家為中國大陸2例、菲律賓及日本各1例。國內2015年至2018年累計24例，其中18例為境外移入，感染國家以中國大陸11例為多，其餘多為鄰近亞洲國家；另6例為國內感染。

今年日本德國麻疹嚴峻，截至3月10日已累計860例，以東京都245例最多，其次為神奈川縣124例、千葉縣86例及大阪府84例，東京、大阪、京都的櫻花將在三月中下旬陸續開花，不少台灣追櫻族已經蓄勢待發。羅一鈞說，孕婦及未滿1歲的嬰幼兒都是德國麻疹高危險群，應避免前往當地。

羅一鈞提醒，德國麻疹傳染力極強，其中孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。