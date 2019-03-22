清明前1週末國道單一費率7折 台北到高雄省130元

2019-03-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



清明連續假期將至，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道車潮，清明連假前1周末(3月30、31日)，高速公路收費採單一費率再打7折，若以台北到高雄試算，小型車可節省130元，避壅塞還可省荷包。

高公局表示，2014年起清明連假前1週休實施通行費率優惠，經統計，近幾年清明連假前一週休交通量達平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施，維持國道服務水準，所以調整收費方案，由一般日費率改為單一費率再打7折，並實施匝道儀控及開放路肩措施，另，3月31日國5北上高乘載管制時段為14到21時。

高公局指出，若以清明連假前1週休採單一費率再7折試算，小型車中長途旅次通行費率為每公里0.63元，等於台北(圓山)到高雄的通行費只有213元，相較原本費率343元，節省了130元，也比近年清明節前1週休實施一般日費率8折(274元)優惠。至於短途用路人費用略有增加，本措施用意是在鼓勵中長途旅次用路人提前掃墓，並請短途用路人不要上國道而行駛地方道路，均衡各級道路使用。