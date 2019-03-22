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國際旅展 鄭文燦推桃園16條旅遊行程

2019-03-22 17:24中央社 桃園22日電

桃園市長鄭文燦今天出席2019台北國際春季旅展時表示，桃園不僅有觀光工廠、休閒農場，更有大溪豆干節、龍岡米干節等活動；市府將打造16條小旅行遊程，提供旅客享受快樂時光。

鄭文燦今天在台北世貿一館國際春季旅展桃園館向民眾表示，桃園與易飛網（EZfly）合作推出「桃園自在遊」春遊專案，全新設計16條桃園小旅行遊程，不僅有觀光工廠、休閒農場，還包括「大溪豆干節」、「龍岡米干節」及「2019桃園彩色海芋季」等三大活動。

鄭文燦說，希望藉由旅展期間推出許多折扣優惠方案，給遊客一個輕鬆、自在的心情，以漫步、漫遊方式來桃園旅遊，讓遊客透過旅遊體驗「幸福經濟學」。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評指出，旅展桃園館以全新設計的「桃園自在遊」為主題，16條桃園小旅行遊程也在旅展亮相首賣。旅展期間全面9折，網上報名每條小旅行遊程前10名的民眾同樣享有9折優惠。

今年「桃園自在遊」共分三大主題，包括「龍岡米干節」，米干為米製成的米線，民國50年代左右，由雲南、緬甸等異域邊境的少數民族、雲南反共救國軍部隊撤退到台灣，帶來雲南美食和少數民族文化；「桃園彩色海芋季」，打造黃、橘、紫、紅4色繽紛花海；「熱氣球嘉年華」等季節活動為主的「特色遊程」。

另外，觀旅局也推出全新5款文青插畫風「桃園超有哏」宣傳摺頁，包括「吃貨淘寶圖」、「五感體驗DIY」、「迷人老時光」、「美得像首詩」、「好動冒險王」等主題，讓遊客輕鬆玩遍桃園，熱情邀請大家來體驗桃園多元特色節慶、景點和美食，民眾也可以到「桃園自在遊」網站查詢。

旅展鄭文燦觀光工廠
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