臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆一名李小弟弟，日前發現左側下頷莫名腫起，像含一顆糖果般的大小，讓媽媽誤以為孩子含著糖果，過幾天又陸續發現，同側頸部有數個如花生米般大小的淋巴腫起，媽媽急忙把小弟弟帶到衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科門診求診。醫生檢查後發現小弟弟是感染了EB病毒，也就是俗稱的「親吻病毒」。

為什麼叫親吻病毒呢？部立基隆醫院耳鼻喉科邱柏翰主任今天說，因為這種病毒常存在口腔、鼻腔附近，甚至在口水裡面，藉由與孩子共用餐具，分享食物或飲料時，或和孩子做親吻的動作，都是主要的傳染途徑。

他指出，EB病毒是一種鼻腔常見的病毒，引起李小弟弟左側下頷及頸部淋巴腫起的病毒就是EB病毒，一般成人約70到80%具有抗體，90%曾經感染過EB病毒，人體一旦受到感染以後，這種病毒就會終生潛伏在鼻咽的部位，是一種普遍常見的病毒。邱柏翰主任也說，有許多研究證實EB病毒與鼻咽癌、淋巴癌有關。

EB病毒感染的時候，大部分沒有明顯症狀，少數孩童在感染的早期出現類似感冒症狀，例如發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大（特別是在頸部）等症狀，目前沒有其他特殊治療方法，因為感染的病原體是病毒，病毒感染使用抗生素治療是無效的，只需要症狀控制即可。

邱柏翰主任呼籲家有孩童的父母，平時要注意飲食衛生，避免餐具共用，以及多注意環境衛生，避免小朋友共享玩具等等。若有小孩得此病症，應與其他小孩隔離，不可一起餵食，應讓病童在家休養或住院治療直到症狀消失。家長平日應教育小朋友養成良好的衛生習慣，並且不要讓小朋友玩親親，是最好的預防方法。