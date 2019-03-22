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諾魯茲新年在台灣 飽覽中亞慶典風情

2019-03-22 15:16中央社 台北22日電

華人有春節，中亞也有伊朗新年「諾魯茲」，慶祝活動明、後天在中山堂光復廳登場，邀請吉爾吉斯、哈薩克、烏茲別克、塔吉克、伊朗等地在台人士展示連串文化與表演。

「諾魯茲」(Nowruz，波斯語，意思是「新的一天」)，是伊朗曆新年的第一天，源自古波斯瑣羅亞斯德教 （俗稱拜火教）

「諾魯茲新年藝術市集」將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，可免費參加。圖／...
「諾魯茲新年藝術市集」將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，可免費參加。圖／北市文化局提供
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的傳統新年。隨著波斯文化的擴散，「諾魯茲節」也流傳到伊朗高原以外的西亞、中亞甚至巴爾幹半島地區，包括伊朗、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克、新疆、阿富汗、巴基斯坦、亞塞拜然、喬治亞、土耳其、阿爾巴尼亞等地都保有這項傳統節慶。

波斯新年與農曆春節很像，也要大掃除、穿新衣、放鞭炮等，歡慶儀式隨著各地習俗各有不同，例如伊朗的跨火、跳河和走鋼索；吉爾吉斯的賽馬及傳統角力，歌舞活動等。

「諾魯茲新年在台灣」為中山堂與國際民間藝術組織台灣分會共同主辦，國際民間藝術組織台灣分會會長郭麗敏表示，此為第三年舉辦，前兩年是以講座形式進行，後因迴響熱烈擴大舉辦，也是第一次辦正式的音樂會。

郭麗敏說，西亞在台人士以往都是跟親友慶祝諾魯茲新年，今年則有跟台灣同樂的感覺，也會有其他國家主動要求加入慶祝行列，例如位於東歐的巴什吉爾共和國，「連我們都沒聽過」，郭麗敏笑說，諾魯茲新年活動的意義，就是讓這些國家的朋友都聚在一起交流。

新年音樂會中，中亞地區特色樂器輪番登場，如吉爾吉斯吉他「火不思」、哈薩克吉他「東不拉」及伊朗手鼓「達甫」等，除了邀請當地音樂家，台灣舞台劇演唱家蕭呈叡、擊樂家鄭雅心等也將跨文化合作。

此外，還有傳統市集，有中亞文化分享、才藝表演、傳統服飾穿戴、工藝、美食和旅行展示，有伊朗的新年擺飾「七喜桌」和甜點、刺繡裝飾和抓飯、三角酥餅、油香等，並安排有每個國家的文化介紹時間。

「諾魯茲新年在台灣」活動，將於23日至24日在中山堂光復廳登場，市集免費入場，音樂會購票則洽兩廳院售票系統。

新年伊朗吉爾吉斯
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