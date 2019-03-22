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洗腎者感染結核病風險高 新北擴大免費篩檢

2019-03-22 14:49聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

結核病是國人感染率最高的法定傳染病，新北市衛生局近年調查發現，洗腎者因免疫力差，感染結核菌的比例與結核病接觸者的比例差不多，屬高風險族群。衛生局今年除了29區衛生所外，更擴大與亞東醫院及台大金山分院合作，提供洗腎者免費篩檢服務，僅酌收掛號費，以進行預防性投藥，降低發病風險。

新北衛生局副局長許朝程表示，世界衛生組織指出全世界人口約有三分之一是潛伏結核感染者，一生中約有5到10%的機會發病，其中洗腎者就是建議做結核病篩檢的高風險族群，因此去年起就持續呼籲洗腎者可到衛生所免費檢驗，在發病前及早治療，今年更擴大與亞東醫院及台大醫院金山分院合作。

衛生局表示，去年篩檢240名洗腎者中，有42名結核菌陽性反應，即為潛伏結核感染者，陽性率17.5%，與2015至2017年間共1萬5243名結核病接觸者的篩檢陽性率18%相當，代表洗腎者與結核病接觸者都是高風險族群。

許朝程指出，持續追蹤新北市在2016年到2017年間2280名潛伏結核感染者，共有1828名接受治療，其中2名發病，發病機率0.11%，而未接受治療的452名中，則有22名發病，發病機率高達4.9%，顯示未及早接受預防性投藥治療的發病機率是接受治療的45倍。

疾管署結核病防治專家委員樹金忠表示，目前使用的「丙型干擾素釋放試驗IGRA」能快速檢驗是否感染結核菌，具有高度檢驗專一性及敏感度，篩檢陽性的洗腎民眾經評估後，新型治療藥物只要3個月，共12次的預防性服藥療程，就可提供超過9成以上保護力，相較傳統藥物至少需6至9個月服藥期，已縮短很多。

疾管署結核病防治專家委員樹金忠說明，結核病防護三部曲「潛伏診治、追蹤X光及發病治...
疾管署結核病防治專家委員樹金忠說明，結核病防護三部曲「潛伏診治、追蹤X光及發病治療」，作為腎友結核防治方向。記者張曼蘋／攝影
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新北市衛生局近年發現，洗腎者因免疫力差，感染結核菌的比例與結核病接觸者的比例差不...
新北市衛生局近年發現，洗腎者因免疫力差，感染結核菌的比例與結核病接觸者的比例差不多，屬高風險族群，今年除了29區衛生所外，更擴大與亞東醫院及台大金山分院合作，提供洗腎者免費篩檢服務。記者張曼蘋／攝影
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洗腎結核病
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