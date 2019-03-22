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紀錄片導演考取世新社發所榜首 李惠仁：炸彈來了

2019-03-22 14:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

世新大學校務會議日前決議社會發展研究所於109學年度起停招，引起社發所師生強烈抗議，抨擊程序不符規定，呼籲教育部捍衛高教公共性，退回校方的申請。教育部則回應，會做「非常謹慎的審核」，結論預計在7月中旬出爐。紀錄片導言李惠仁今天在臉書發文表示，他順利考上「被學校突襲停招」的社發所，並預告世新大學和教育部，確定撿到一顆「炸彈」。

台灣紀錄片導演李惠仁在社發所停招的消息傳出時，曾臉書公開表示，為了行動支持反停招，他會去考社發所，也陸續貼出報考和前往世新考試的圖片，而今天（22日）更是發布了成功考取社發所的訊息。

李惠仁今天在臉書發文表示：「本人順利考上 被學校突襲停招的社會發展研究所！」並預告世新大學和教育部，確定撿到一顆「炸彈」（指李惠仁）。

他還要「農委會不要偷笑」，李惠仁執導的「不能戳的秘密」為調查報導式紀錄片，描述自2006年至2011年間在台灣所發生之禽流感，因政府官僚隱匿甚至扭曲實驗數據的情況下病毒演化、疫情更逐步擴散，獲得第17屆卓越新聞獎新聞志業特殊貢獻獎等表揚。

李惠仁昨天也與十多名社發所師生一同到教育部抗議，且在臉書發文：1990年3月21日，李登輝前總統與53名「野百合」學生代表會面，接受學生為了追求民主憲政而提出的四項要求，這場運動也促成了台灣國會全面改選。2019年3月21日，好幾個當年在廣場抗爭的學生，雖然身分已經變成老師，卻依舊在第一線，世新大學社發所的陳政亮是其中之一。

世新大學強調，停招社發所經增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議、董事會三級審議。且在停招案前，至少給了社發所3年的改善期，卻未獲具體回應。校方強調，大學面臨少子女化的衝擊，各校無不積極因應，世新大學101至108學年度共有15個班別停招，都依相同的評估標準及程序，社發所「並非第一亦非唯一」，呼籲教育部尊重大學自主並依法行政，維護高教健全發展。

世新大學社發所停招爭議愈烈，導演李惠仁臉書發文宣布他錄取社發所訊息，並預告世新大...
世新大學社發所停招爭議愈烈，導演李惠仁臉書發文宣布他錄取社發所訊息，並預告世新大學和教育部「炸彈」來了！圖／取自李惠仁臉書
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世新大學教育部紀錄片
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