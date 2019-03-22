當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕
就像逛街之於女人，對許多男性同胞而言，打籃球不只是青春、熱血，更是與好友交流的方式之ㄧ。步入中年後，想繼續稱霸整個球場，對「下半身」卻危機重重，運動醫學科醫師提醒，打籃球傷膝蓋，可能加速關節退化。
許多40歲過後的民眾，因為事業忙碌，較少機會鍛鍊肌肉，從事像籃球這樣非常激烈的運動，膝蓋扭轉導致關節受傷風險就會提高。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳家麟說，他的門診幾乎有一、二成患者是因為打籃球造成膝關節受傷，如半月板破裂、髕股關節受傷等。
雖然吳家麟強烈建議，步入中年後就盡量不要再打籃球，以免關節炎提早出現。但他也知道喜歡打籃球的人很難說不打就不打，「中年後還是可以打，但不可以像年輕時打得那麼激烈」，平時也要記得加強肌耐力訓練，若發現膝蓋有腫脹情形，不可繼續運動，應盡快就醫，避免膝關節磨損更嚴重。
三軍總醫院骨科部科主任吳佳駿建議，「股四頭肌」對保護關節最重要，股四頭肌負責提供膝蓋的穩定性和力量，同時也是人體最大、最有力的肌肉之一，換句話說，加強股四頭肌，就能有效減輕膝蓋的負擔。建議肌肉力量不夠民眾，先與醫師討論，可先以抬腿、伸腿等方式鍛鍊，再嘗試小幅度半蹲、馬步，每次微蹲5至10秒。
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