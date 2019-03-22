親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄持續發大財！韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39聯合新聞網 綜合報導

網友分享位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵。 記者沈佩...
網友分享位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵。 記者沈佩臻／攝影
分享

早上來杯咖啡是許多上班族一整天的活力來源，而便利超商賣的咖啡不只隨處可買，價錢也十分親切，有時候店員還可依照客人的需求，調整咖啡濃度或是冰塊多寡。然而，有網友分享，看到一位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵，讓他十分好奇「難道是為了省10元嗎？」

一位網友在臉書《爆怨公社》表示，早上他到連鎖超商買拿鐵時，發現前一位女性客人買了三杯美式咖啡，卻要求店員幫她3杯都加鮮奶，不只店員聽到指示後愣了一下，連原PO都滿頭問號，質疑拿鐵做法就是「咖啡加鮮奶」，若是依照這位女性客人的做法，想要喝拿鐵就點美式咖啡再請店員幫忙加鮮奶就好，如此一來還可以省10元，直呼「原來可以這樣」。

原PO的這篇貼文吸引不少網友圍觀，討論到底「美式咖啡加鮮奶」與「拿鐵」是否相同，有網友給出否定的超專業解析「美式跟拿鐵不同咖啡豆，美式是咖啡加水、拿鐵是咖啡加鮮奶，雖然她要求在美式裡加鮮奶，但比較下來還是有加水，所以比拿鐵便宜10元不是沒道理」、「美式就算加牛奶也加不了多少，因為機器比例都是算好的，而且那個方法喝咖啡跟拿鐵完全不一樣，肯定很難喝」、「先不管咖啡豆有沒有分別，美式是1 shot 咖啡加水；拿鐵是1 shot 咖啡加奶，比例不同，喝起來不會是一樣的東西」。

網友分享位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵。圖擷自／《...
網友分享位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵。圖擷自／《爆怨公社》
分享

咖啡超商上班族
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

清明前1週末國道單一費率7折 台北到高雄省130元

2019-03-22 16:23

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

洗腎者感染結核病風險高 新北擴大免費篩檢

2019-03-22 14:49

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

紀錄片導演考取世新社發所榜首 李惠仁：炸彈來了

2019-03-22 14:36

上一期千萬發票得主 5位還沒現身

2019-03-22 14:28

肺結核高風險者 疾管署免費篩檢

2019-03-22 14:26

世界最快雲豹輪 串起台灣、澎湖

2019-03-22 14:21

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

安心照料兒童 長庚整合兒科急診醫津貼

2019-03-22 13:44

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:12

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

吃檳榔會影響癌症化療效果 台大新竹分院開「戒檳班」

2019-03-22 12:41

台中男童常喝含糖飲料 罹患雙側膝關節疼痛

2019-03-22 12:41

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

連梳頭都半邊頭皮麻痛 枕神經痛惹禍

2019-03-22 11:11

影／終結結核病 衛福部提供醫事工作者3萬篩檢名額

2019-03-22 11:07

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

在購房這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:47

客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

北台灣高溫下降近10度 北部東半部有雨

2019-03-22 07:49

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸

2019-03-22 02:04

40歲男爬山暈倒不治 醫師：有心血管病別爬山

2019-03-22 00:26

全台估28萬人失智 北市資源最不足

2019-03-22 00:05

1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

2019-03-22 00:05

健康你我他／凹仔底賞花看美女 心曠神怡

2019-03-21 23:59

永久效期身障手冊換發 注意7╱10到期

2019-03-21 23:56

打疫苗後遺症／國內首宗「痛痛女」打官司 下月宣判

2019-03-21 23:51
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

泰寧退台 感染科醫師有話要說

2019-03-21 20:12

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

統一發票107年末期千萬特別獎 5張待兌領

2019-03-22 11:01

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

台灣女性向上提升 A罩杯已經快看不到了

2019-03-22 09:29

許瑋甯跑香奈兒彩妝趴「耍心機」 嘴唇上做這手腳讓人一眼迷上

2019-03-21 18:52

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

孟耿如「大露蠻腰」挺香奈兒 自曝為秀腹肌不吃飯

2019-03-21 18:59

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

行人很多時 開車族：目測離3公尺易有爭議

2019-03-22 00:37

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top