省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39 聯合新聞網 綜合報導



網友分享位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵。 記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

早上來杯咖啡是許多上班族一整天的活力來源，而便利超商賣的咖啡不只隨處可買，價錢也十分親切，有時候店員還可依照客人的需求，調整咖啡濃度或是冰塊多寡。然而，有網友分享，看到一位客人買美式咖啡卻要求店員添加鮮奶，直接將美式「升級」成拿鐵，讓他十分好奇「難道是為了省10元嗎？」

一位網友在臉書《爆怨公社》表示，早上他到連鎖超商買拿鐵時，發現前一位女性客人買了三杯美式咖啡，卻要求店員幫她3杯都加鮮奶，不只店員聽到指示後愣了一下，連原PO都滿頭問號，質疑拿鐵做法就是「咖啡加鮮奶」，若是依照這位女性客人的做法，想要喝拿鐵就點美式咖啡再請店員幫忙加鮮奶就好，如此一來還可以省10元，直呼「原來可以這樣」。

原PO的這篇貼文吸引不少網友圍觀，討論到底「美式咖啡加鮮奶」與「拿鐵」是否相同，有網友給出否定的超專業解析「美式跟拿鐵不同咖啡豆，美式是咖啡加水、拿鐵是咖啡加鮮奶，雖然她要求在美式裡加鮮奶，但比較下來還是有加水，所以比拿鐵便宜10元不是沒道理」、「美式就算加牛奶也加不了多少，因為機器比例都是算好的，而且那個方法喝咖啡跟拿鐵完全不一樣，肯定很難喝」、「先不管咖啡豆有沒有分別，美式是1 shot 咖啡加水；拿鐵是1 shot 咖啡加奶，比例不同，喝起來不會是一樣的東西」。