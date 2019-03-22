雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲（左二）今午到雲林了解蒜頭受災情況。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 國內蒜頭主要供應地的雲林縣進入採收季，受暖冬影響蒜果變小，使總生產量不到正常的一半，面對慘重的「蒜災」，雲林縣府已啟動災害補助調查。農委會主委陳吉仲今天也到雲林勘災，他當場提出4大對策，除加速災助之外，強調將用最強硬方法杜絕有人從中操控並嚴格控管進口量，為蒜頭護盤。

蒜農李奇璋說，今年暖冬蒜頭結球不佳，每株蒜重量減少一半以上，歉收災情慘重，目前蒜價每台斤20多元尚屬合理，但未來恐有崩盤之虞，農民不知如何是好。

農委會主委陳吉仲今天中午到雲林勘災，雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡、立委蘇治芬辦公室主任許忠富、劉建國辦公室副主任林廉貴也到場關切，張縣長說，目前損失超過五成，縣府已於本月初啟動並完成9鄉鎮的災害調查，期待中央加速助災。

陳吉仲說，今年暖冬帶來各地農作災害嚴重，為加速災害補助，請縣府同意由各鄉鎮直接彙整陳報，由於暖冬只會愈來愈嚴重，加上災害救助只能補助成本二到三成，所以推動農業災害保險，才是快速又保障的長遠之策，他以屏東洋葱成功為例，希望蒜頭比照辦理。

現場有幾位農民喧嘩「政府不要進口蒜頭」，陳吉仲也回應，鑑於過去人為操縱蒜價嚴重，政府已擬訂對策，除嚴加查察，將來會與地方政府或農會、民間農團合作成立公司，決心來對抗不肖商人哄抬或操控價格，為農產護盤，農委會也會盡力把關讓蒜價維持目前每台斤20到25元。

至於進口蒜頭衝擊，陳吉仲說，WTO後政府並沒有進口蒜頭，完全是貿易商進口的，鑑於今年蒜災情況嚴重，農委會將嚴格控管進口量和品項，將只准進口種蒜，不能進口食用蒜，以免衝擊市價。

張麗善則針對農村缺工也強調，縣府配合中央辦理農耕新團及人力活化團，但能留下來的工人不多，尤其季節性缺工更嚴重，以目前聘外勞人數，竟以農會員工人數作為聘工比率，以西螺農會一百名員工，只能聘約三十五人，根本不夠用，她建議要以農業人口數為基準來引進外勞人力才合理。