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雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

農委會主委陳吉仲（左二）今午到雲林了解蒜頭受災情況。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲（左二）今午到雲林了解蒜頭受災情況。記者蔡維斌／攝影
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國內蒜頭主要供應地的雲林縣進入採收季，受暖冬影響蒜果變小，使總生產量不到正常的一半，面對慘重的「蒜災」，雲林縣府已啟動災害補助調查。農委會主委陳吉仲今天也到雲林勘災，他當場提出4大對策，除加速災助之外，強調將用最強硬方法杜絕有人從中操控並嚴格控管進口量，為蒜頭護盤。

蒜農李奇璋說，今年暖冬蒜頭結球不佳，每株蒜重量減少一半以上，歉收災情慘重，目前蒜價每台斤20多元尚屬合理，但未來恐有崩盤之虞，農民不知如何是好。

農委會主委陳吉仲今天中午到雲林勘災，雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡、立委蘇治芬辦公室主任許忠富、劉建國辦公室副主任林廉貴也到場關切，張縣長說，目前損失超過五成，縣府已於本月初啟動並完成9鄉鎮的災害調查，期待中央加速助災。

陳吉仲說，今年暖冬帶來各地農作災害嚴重，為加速災害補助，請縣府同意由各鄉鎮直接彙整陳報，由於暖冬只會愈來愈嚴重，加上災害救助只能補助成本二到三成，所以推動農業災害保險，才是快速又保障的長遠之策，他以屏東洋葱成功為例，希望蒜頭比照辦理。

現場有幾位農民喧嘩「政府不要進口蒜頭」，陳吉仲也回應，鑑於過去人為操縱蒜價嚴重，政府已擬訂對策，除嚴加查察，將來會與地方政府或農會、民間農團合作成立公司，決心來對抗不肖商人哄抬或操控價格，為農產護盤，農委會也會盡力把關讓蒜價維持目前每台斤20到25元。

至於進口蒜頭衝擊，陳吉仲說，WTO後政府並沒有進口蒜頭，完全是貿易商進口的，鑑於今年蒜災情況嚴重，農委會將嚴格控管進口量和品項，將只准進口種蒜，不能進口食用蒜，以免衝擊市價。

張麗善則針對農村缺工也強調，縣府配合中央辦理農耕新團及人力活化團，但能留下來的工人不多，尤其季節性缺工更嚴重，以目前聘外勞人數，竟以農會員工人數作為聘工比率，以西螺農會一百名員工，只能聘約三十五人，根本不夠用，她建議要以農業人口數為基準來引進外勞人力才合理。

陳吉仲也強調，解決缺工管道很多，去年光雲林就補助七千萬元改善缺工，未來對張縣長所提的問題會再研究處理。張麗善則強調，控制進口蒜須要有配套，不能像前兩年擋不住SSG又增加進口量，不論中央採取什麼對策，只要對農民有利的，縣府都會全力配合。

農委會主委陳吉仲（右二）今午到雲林了解蒜頭受災情況並向農民說明政府的對策。記者蔡...
農委會主委陳吉仲（右二）今午到雲林了解蒜頭受災情況並向農民說明政府的對策。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善也當面向陳吉仲陳情解決缺工難題。記者蔡維斌／攝影
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暖冬對蒜頭帶來嚴重衝擊，農民深感無奈並要求政府不要進口。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善手拿蒜頭向農委會主委陳吉仲說明目前雲林蒜災情況，並請中央加速協助。...
雲林縣長張麗善手拿蒜頭向農委會主委陳吉仲說明目前雲林蒜災情況，並請中央加速協助。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善手拿蒜頭向農委會主委陳吉仲說明目前雲林蒜災情況，並請中央加速協助。...
雲林縣長張麗善手拿蒜頭向農委會主委陳吉仲說明目前雲林蒜災情況，並請中央加速協助。記者蔡維斌／攝影
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蒜農強調今年暖冬又少雨致蒜果長得很小。記者蔡維斌／攝影
蒜農強調今年暖冬又少雨致蒜果長得很小。記者蔡維斌／攝影
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農委會主委陳吉仲也當面說明因應蒜頭每年產銷失衡已提出四大對策，並決心對抗人為操控...
農委會主委陳吉仲也當面說明因應蒜頭每年產銷失衡已提出四大對策，並決心對抗人為操控。記者蔡維斌／攝影
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陳吉仲農委會暖冬
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