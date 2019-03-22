中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



征服每一座高峰是許多熟齡族的興趣，但又擔心關節提早退化，必須放棄這個活動。運動醫學科醫師表示，比起走平路，爬山時對膝蓋的負擔確實較大，平均增加3至6倍，但一般民眾只要遵循避免步行下山、輕裝上陣，減少負擔，就不用過度擔憂。

台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳家麟指出，爬上山對膝蓋負擔約為平時的3倍，下山對膝蓋負荷最重約6倍；換句話說，一名60公斤成人上山膝蓋要承受180公斤的重量，下山承受的負擔更可能高達360公斤，也確實有收治過因為爬山造成膝關節退化加速的病人。

雖然爬山確實會對膝蓋造成負擔，但吳家麟說，平日記得鍛鍊膝關節跟髖關節四周肌肉，並減少爬山頻率。其次是調整登山方式，可以往上爬，但盡量安排下山可改為搭車的路徑，避免步行下山；記得搭配登山杖，輕裝上陣，建議雇用挑夫搬行李，都可以減少負擔。

另外，吳家麟提醒，膝關節有舊傷、退化性關節炎患者就不建議登山，就算執行過人工關節置換術，也不推薦進行高負擔運動，以免磨損、減少人工關節使用壽命。但這些患者還是可以健行，如爬象山等小型山地，記得行前與醫師討論，慎選地點。