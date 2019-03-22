獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



懸缺已久的農委會副主委終於底定，由現任委會農試所所長陳駿季擔任。記者求證陳駿季本人，他表示，確實已經收到派令，下周將北上任職。

陳駿季，國立中興大學農藝學系博士、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系學士，專長在種苗繁殖、種子生理、植物新品種檢定，以及分子標誌技術研究， 對於種苗產業相關瓶頸技術研究多所投入。曾獲得第31屆全國十大傑出農業專家，也曾獲中華種苗學會個人學術成就獎，目前擔任農委會農試所所長，多年來都在農委會的研究機構任職。

農委會原本有陳吉仲、李退之、黃金城等三名副主委，陳吉仲升任主委後，李退之因豐年社社長案爭議大、未獲留任，黃金城從常務副主委轉為政務副主委，另一副主委延攬從漁業署長退休的陳添壽，現在再補陳駿季。

由於陳駿季將接任的農糧常務副主委一職，主要任務為農產品產銷調節，業務錯綜複雜，加上任期僅剩一年多，過去幾個月農委會找人，徵詢過程並不順利。