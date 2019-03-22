獨家／9家90套經典套票，宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



宜蘭首度的產業大結盟，結合農場與民宿體驗推出9家90套經典套票，讓旅人慢遊宜蘭。這款樂活宜蘭Long Stay平日5天4夜專案9,900元，再送超值福袋，結合農遊體驗、自然風光與在地情味，讓旅人慢活慢玩。

這款新體驗，將邀請宜蘭作家苦苓代言。冬山河香格里拉飯店董事長張清來表示，宜蘭縣是台灣休閒農業和 民宿最精緻多元的觀光大縣，在宜蘭縣政府領軍之下，此次端出最好的產品， 希望將宜蘭打造成國際宜居宜遊城市，翻轉宜蘭旅遊契機。

套裝遊程多元有趣，包括香格里拉農場的農村體驗、冬山河香格里拉飯店英式下午茶、逢春園的long stay料理廚房體驗與能量療癒空間、夏爾民宿的品酒空間、明水露民宿的田園體驗、水月星賞的健身課程、優勝美地民宿的音樂饗宴、樂森活民宿的武荖坑逐水步道與四季園的採果等，可體驗宜蘭美好農村與人情味；呂美麗精雕藝術館也提供參觀劵，讓旅人到藝術館欣賞精雕藝術作品和茶藝空間。

以逢春園度假別墅為例，此為宜蘭往太平山與武陵農場的必經路線，5千坪的綠地加上360度的開闊視野，讓旅人花小錢即能坐擁一座山的能量；園區新推的嵩屋會館為SPA客人提供能量下午茶，甜點飲品經過國際名廚精心設計，還有獨一無二的能量空間，另為長宿客人提供每日不同風味早餐、五行健康操及八式動禪坐禪教學、茶道體驗、小植栽胎球製作等各種生活DIY，或到有機菜園採買無毒蔬果、附近景點逛遊，幽居山間數日，可以帶回飽滿的能量。