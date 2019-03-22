要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命事件，交通部上午邀集營建署、六都交通局及專家學者開會，達成共識將啟動三年改善計畫，六都將以一個月的時間全面盤點應改善路口，若屬前瞻路平計畫就納入改善，若非屬前瞻路平計畫，交通部將另找財源補助。

交通部政次黃玉霖表示，為改善路口交通安全，今天會議中央與地方、工程與交通全面性合作，全案也納入道安委員計畫，黃玉霖說，部長已指示「示範目的就是要全面改善行人安全」，盼能全面盤點、一次到位。

另外，交通部道安委員會今天也在會議中提出，全國還有2500個學校路口沒有設置交通號誌，也將納入這次三年計畫完成改善。

交通部為改善路口安全，今天上午召開跨部會議，交通部、營建署、六都交通局，以及台大土木系教授許添本、交通大學科技管理研究所教授張新立等專家學者與會，討論長達三個小時。交通部長林佳龍原希望各地方政府提出20處示範路段，不過今天會議各方達成共識提升為道安層級，由道安委員會每月追蹤成效，並由六都一個月內盤點所有所有易肇事路口後，擴大為三年計畫。

黃玉霖表示，路口安全改善不是只有交通號誌，必須結合工程、交通部門同步進行，否則若只有改善斑馬線、號誌，工程沒有一併改善，成效會大打折扣。因此這次由交通、工程單位共同合作，盼能落實改善。

經費方面，黃玉霖表示，由於營建署已有核定前瞻路平專案，待六都提出改善路口後，若已在前瞻路平專案中、還在規劃設計階段，就一併納入專案；但若非屬前瞻路平專案，一個月盤點出來後，交通部會另找財源協助地方政府進行。此外，交通部公路總局也會提出都會區省道的路口及庇護島改善計畫，由公路總局與六都政府共同會勘，經費由省道道路改善經費支應。

針對斑馬線退縮、庇護島設置，黃玉霖表示，近來營建署正好有委託交通大學團隊研究，針對台北市50個路口觀察，得到兩個結論。第一、行穿線若退縮4.5至6公尺，斑馬線退縮成效顯著；第二、庇護島若是在較大的路口，「行人沒有很多」的情況下，庇護島確實會顯著改善安全，但若路口小、人流大，因會顯得擁擠，反而不見得有成效。六都盤點時也會參考上述原則。

黃玉霖表示，國內相關法令雖已實施多年，但國際上出現較新的做法時，也應與時俱進，「三年是階段性任務，但改善永無止盡」，希望透過三年計畫改善，也建議營建署與交大的計畫擴大到六都，配合三年改善計畫做事前及事後研究。