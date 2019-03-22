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3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09聯合報 記者羅建怡╱即時報導

美麗的城堡外觀，隱於花蓮後山的「瑞穗春天國際觀光酒店」被網友稱為「花蓮霍格華茲」、「台版迪士尼」，未開幕先爆紅，成為打卡熱點。這是天成飯店集團歷時7年、斥資60億元，首度跨足頂級度假市場的旗艦品牌，經過4個月試營運，日前開幕。

天成飯店集團執行長張東豪表示，飯店試營運期間平均住房率近40%，依市場熱度推估，今年6月可達單月損益兩平，年營業額目標為8億元，未來期望年營收上看10億元。集團行銷公關總監趙芝綺指出，瑞穗春天目標客層以國旅為主，未來將積極深耕海外市場，以溫泉與黃金湯的優勢，擴充花東地區旅遊市場的大餅，首年住房率目標70%，年平均房價目標15,000元。

瑞穗春天是國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅群、親子別墅群、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作的複合式度假小鎮。天成飯店集團董事長張茂松任表示，看好國內及全球旅遊市場前景，瑞穗的天然美景與溫泉，加上蘇花改預計於2020年通車等利多，因此選定於此。其中，花蓮瑞穗的「黃金湯」泉質，與日本三大名湯「有馬溫泉」相似，也為此特別打造108座湯池。

瑞穗春天另引進悅榕集團Angsana Spa (悅椿Spa)及從捷克空運來台、斥資3千萬打造與杜拜歌劇院同等級的LASVIT品牌水晶燈；飯店也積極推動在地食材從產地到餐桌，以PRIME ONE牛排館為例，瑞穗鮮乳、小米、馬告、太巴塱咖啡、舞鶴紅茶等在地食材都融入料理。

位於瑞穗群山中的瑞穗春天，佔地2萬坪，約莫6.6個台北火車站大小，飯店內共有40棟建築物，宛如一個歐風度假小鎮。共分7區，包括飯店區的城堡、莊園，別墅區、金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場等，有198個房間、21種房型，城堡客房15坪起跳，最大的「格蘭總統別墅」136坪。

即日起至6月30日，飯店官網推出「瑞穗饗樂假期優惠住房專案」，全館21種客房型態皆提供一泊二食優惠價格，平日兩人平日9,000+10%（定價32,000+10%），4人18,000+10%起（定價48,000+10%）。入住頂級獨棟奢華的「格蘭別墅」，可享受專屬戶外庭院泳池，4人26,000+10%（定價64,000+10%）。外觀色彩繽紛的「親子別墅」讓人彷彿走進童話小鎮，親子溫馨家庭房內每間設有兒童溜滑梯，平日17,000+10%（定價52,000+10%）。

此外，即日至4月30日，於官網訂房不限房型，連續入住兩晚(含)以上，每房另有贈禮，包括防水牛津布手提肩背二用購物袋、造型兒童泳圈及手臂圈及乳比玩偶等。為迎接螢火蟲季的到來推出「賞螢生態之旅3天2夜」住房專案，即日起至4月15日含台北至瑞穗的來回車票、大農大富平地森林園區賞螢32,000+10%起。

PRIME ONE牛排館設計現代典雅。圖／天成飯店集團提供
PRIME ONE牛排館設計現代典雅。圖／天成飯店集團提供
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瑞穗春天國際觀光酒店城堡外觀超吸睛。圖／天成飯店集團提供
瑞穗春天國際觀光酒店城堡外觀超吸睛。圖／天成飯店集團提供
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PRIME ONE牛排館以在地食材入菜。圖／天成飯店集團提供
PRIME ONE牛排館以在地食材入菜。圖／天成飯店集團提供
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瑞穗春天城堡內的LASVIT水晶燈。圖／天成飯店集團提供
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溫泉親子賞螢
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