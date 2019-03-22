台中男童常喝含糖飲料 罹患雙側膝關節疼痛

2019-03-22 12:41 中央社 台中22日電



台中市一名小學六年級的男童平時常喝含糖飲料，體重直線上升而罹患雙側關節疼痛等疾病，衛生福利部台中醫院小兒科主任陳敏恭今天表示，即使標榜健康飲品也要注意含糖量。

陳敏恭表示，這名小六男童身高154公分，體重95公斤，每天上學時即隨手在便利商店買早餐及奶茶，下課後先趕補習，休息時間也常以零食及各種含糖飲料當點心，晚上8時回到家再吃晚餐，每天熱量的消耗遠低於攝取，體重因而直線上升，還因此罹患雙側膝關節疼痛、新陳代謝症候群等疾病。

陳敏恭提醒，國內有太多被認定的健康食品，例如標榜益生菌、電解質、果汁、奶製品等飲料或食品，如果細究裡面含糖的克數，則大多就變成有礙孩子健康的食品，其中包括牛奶調味品、發酵乳、優酪乳、優格、奶茶、果汁、果醬、運動飲料、布丁、豆花、仙草等。

陳敏恭舉例說，像知名的運動飲料，每100c.c.含糖約6.5公克，知名的優酪乳每100c.c.含糖約10公克，知名的布丁100公克容量含糖約16公克。小孩吃上這些食品，很容易就超過1天所建議的糖分。

陳敏恭指出，正常的情況下，不同年齡的小孩，每天所攝取的糖分上限，5歲約20公克、10歲約25公克、15歲約30公克。建議家長們為了孩子真正的健康，要先簡單算一下每100 c.c.容量含有多少公克的糖分，如果高於5公克以上，平常日就盡可能不要購買，以維護兒童的健康。