銀髮族怎麼吃出健康？蛋、堅果、麥得飲食夯

2019-03-22 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中研院研究員潘文涵今（22）日提醒，研究也發現，我國老齡衰弱者有多種營養素攝取偏低情形，而我國許多老年人因為膽固醇關係，對蛋的攝取總有些顧慮，其實這是很可惜的，因為銀髮族非常需要蛋白質，而蛋就是非常營養的食材，且血液中的膽固醇是因為肥肉、奶油所造成，蛋的影響其實非常小。

此外，針對國人普遍依賴類似亞培安素飲品等營養品和保健食品，潘文涵建議，除非是罹患重症無法自我進食者，要不然其實不太需要。

台灣進入高齡化社會，為因應銀髮族遽增景況，消基會今（22）日舉辦「銀髮族怎麼吃出健康？」論壇講座，結合醫藥、食品、營養師等各領域銀髮照護專家進行專題演講。

潘文涵指出，一旦身體出現手握力弱、步行速度慢、體重下降、感覺疲憊，以及身體活動量低…等現象，便是身體開始老化了。

除了蛋，潘文涵也提醒銀髮族也需要強調蔬果、堅果種子、全穀類、奶類、蛋白質豐富的食物，以及每日一杯的茶或咖啡。而長庚科技大學保健營養系教授劉珍芳則是最推薦銀髮族，「一日一把堅果」的攝取，以及近幾年由地中海飲食所延伸而出的「麥得飲食」，特別強調綠色蔬菜、堅果，以及豆類與莓果的攝取。

此外，潘文涵還特別提供照護100歲老媽媽的親身飲食照護秘訣，她說，照顧老人家的飲食一定要「見縫插針」，也就是她什麼時候胃口好，就要儘可能的在那時候提供他一日所需的營養。還有，老人家總是捨不得丟掉前一晚的剩菜剩飯，但她就會發揮巧思，把前一晚剩下的蔬菜剁碎後煎蛋，老媽媽就吃得非常開心。