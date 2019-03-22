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避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

即將到來的清明連假，交通部公路總局持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠措施，鼓勵民眾多加利用大眾公共運輸規劃返鄉旅遊行程，除可省錢、省停車，又可悠閒坐在車上欣賞景色，請民眾多利用國道、省道即時交通資訊網下載APP、iBUS公路客運APP、幸福公路APP查詢相關資訊。

麻豆監理站也提供自行開車的朋友通行費優惠資訊，交通部高速公路局今年為為鼓勵民眾提前掃墓分散清明節當日上午車流， 前一周休假日3月30日、 31 日實施國道全線採單一費率再 7 折收費，另連假期間收費措施除國道全線每日凌晨0時至5時暫停收費外，4月7日收假日則是凌晨零時至10時暫停收費，提醒用路人可多利用4月7日延長免收費時段提早返回以避免尖峰車潮造成交通壅塞。

交通部公路總局清明節疏運計畫，為鼓勵民眾多利用公共運輸返鄉及出遊，以避免各路段交通壅塞困擾，在清明連續假期自4月3日凌晨零時起至4月7日24時止共計5天，提供14家業者86條國道客運路線平均票價85折優惠（各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準）及38條台灣好行路線持電子票證享半價優惠。

另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵於10小時內轉乘在地客運享有1段票或基本里程免費，乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、臺鐵及高鐵紙票乘客亦可利用臺鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡，再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠，詳細優惠及路線資訊可至交通部公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)及台灣好行旅遊服務等官網查詢。

麻豆監理站站長洪廣誠呼籲鄉親注意，連假期間搭乘大眾公共運輸乘客人數眾多，近年來多起交通事故造成車內乘客傷亡嚴重多與未繫安全帶有關，不論是搭公車、遊覽車或自行駕車，於車輛行駛前，車上駕駛及乘客應繫妥安全帶，以保障乘車安全。

交通部公路總局麻豆監理站呼籲清明掃墓，多搭乘大眾公共運輸。圖／麻豆監理站提供
交通部公路總局麻豆監理站呼籲清明掃墓，多搭乘大眾公共運輸。圖／麻豆監理站提供
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