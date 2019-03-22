是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



去年底曾在雙北市消費的你，是不是忘了對發票？今年1、2月期統一發票將於3月25日開獎，但去年11、12月期14張統一發票千萬元特別獎，還有5張沒領。這5張無人認領的大獎通通在雙北市，財政部提醒中獎人，要於5月6日前兌獎，不要與財神爺擦身而過。

財政部表示，5張未兌領千萬特別獎發票，分別是在台北市北投區明德路的全家便利商店花新台幣60元買食品飲料、台北市信義區松高路新光三越A8館花90元停車、台北車站YAMAZAKI山崎麵包花60元買麵包、新北市中和區中正路統一超商花35元買丹麥起司火腿麵包，以及新北市汐止區水源路美廉社花95元買菸品。

至於去年11、12月期11張200萬元特獎，則有3張未兌領，分別是新北市新莊區中港路「艾佳食品烘焙材料」花248元買烘焙材料、台中市西屯區寧夏路統一超商花64元買食品，以及高雄市左營區孟子路全家便利商店花180元買菸品。