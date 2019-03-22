連梳頭都半邊頭皮麻痛 枕神經痛惹禍

2019-03-22 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是頭部後側大枕骨神經及枕骨小神經，因受到壓迫或被肌肉群僵硬而卡住所造成，每次疼痛時間極為短暫外，還可能出現視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩側太陽穴疼痛等症狀。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 45歲在銀行從事主管的張先生，工作高壓、時間長，每天用電腦時間超過八小時。上個月右半邊後腦勺有刺痛感，起先不以為意，隨著疼痛頻率愈來愈高，有時更出現劇烈抽痛感，全身都要跳起來；無頭痛病史的他，痛了三天後發現連梳頭時都會半邊頭皮麻痛，擔心是腦瘤而就診，經醫師詢問病史及理學檢查後，診斷為枕神經痛(occipital neuralgia)，經藥物治療已痊癒。

收治該病患的書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是頭部後側大枕骨神經及枕骨小神經，因受到壓迫或被肌肉群僵硬而卡住所造成，通常出現於患者後方枕部（頭部與頸部交界處）單側為主，極少為兩側。其通常表現方式為陣發性疼痛，每次疼痛時間極為短暫。除了突然刺痛外，可能還會出現視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩側太陽穴疼痛等症狀。

黃婷毓說，枕神經痛算是文明病，長時間的姿勢不良是主因，臨床上就診病患越來越多，好發族群為長滑手機的低頭族、長時間使用電腦上班族、長期仰頭工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，且未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。她曾收治過一名男患者，是常滑手機的低頭族，「忍功一流」痛到快一個月才來，經一個多月的藥物與物理治療後才好轉。

在治療上，黃婷毓說可分為口服藥物、物理及枕骨神經阻斷治療。藥物上包括口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑等；物理治療則建議使用毛巾熱敷，讓僵硬肌肉處鬆開，並適當休息；枕骨神經阻斷則是局部施打類固醇或神經麻醉劑，約三天時間狀況即緩解。