親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

這張腎結石照被瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

連梳頭都半邊頭皮麻痛 枕神經痛惹禍

2019-03-22 11:11聯合報 記者簡浩正╱即時報導

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是頭部後側大枕骨神經及枕骨小神經，...
書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是頭部後側大枕骨神經及枕骨小神經，因受到壓迫或被肌肉群僵硬而卡住所造成，每次疼痛時間極為短暫外，還可能出現視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩側太陽穴疼痛等症狀。記者簡浩正／攝影
分享
45歲在銀行從事主管的張先生，工作高壓、時間長，每天用電腦時間超過八小時。上個月右半邊後腦勺有刺痛感，起先不以為意，隨著疼痛頻率愈來愈高，有時更出現劇烈抽痛感，全身都要跳起來；無頭痛病史的他，痛了三天後發現連梳頭時都會半邊頭皮麻痛，擔心是腦瘤而就診，經醫師詢問病史及理學檢查後，診斷為枕神經痛(occipital neuralgia)，經藥物治療已痊癒。

收治該病患的書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是頭部後側大枕骨神經及枕骨小神經，因受到壓迫或被肌肉群僵硬而卡住所造成，通常出現於患者後方枕部（頭部與頸部交界處）單側為主，極少為兩側。其通常表現方式為陣發性疼痛，每次疼痛時間極為短暫。除了突然刺痛外，可能還會出現視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩側太陽穴疼痛等症狀。

黃婷毓說，枕神經痛算是文明病，長時間的姿勢不良是主因，臨床上就診病患越來越多，好發族群為長滑手機的低頭族、長時間使用電腦上班族、長期仰頭工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，且未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。她曾收治過一名男患者，是常滑手機的低頭族，「忍功一流」痛到快一個月才來，經一個多月的藥物與物理治療後才好轉。

在治療上，黃婷毓說可分為口服藥物、物理及枕骨神經阻斷治療。藥物上包括口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑等；物理治療則建議使用毛巾熱敷，讓僵硬肌肉處鬆開，並適當休息；枕骨神經阻斷則是局部施打類固醇或神經麻醉劑，約三天時間狀況即緩解。

黃婷毓強調，患者在疼痛期間不建議按摩，因為局部按摩有可能使血流增加，讓發炎處反應更劇烈，使疼痛情況惡化。黃婷毓建議可採運動方式紓解，如久坐電腦桌者，每半個小時起身伸展頸部肌肉，或用手拉扯頸部半分鐘方式，左右交替來避免枕神經痛上身。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓強調，枕神經痛患者在疼痛期間不建議按摩，因可能使...
書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓強調，枕神經痛患者在疼痛期間不建議按摩，因可能使血流增加，讓發炎處反應更劇烈。另，民眾平時可以伸展頸部肌肉等方式，避免枕神經痛。記者簡浩正／攝影
分享
書田診所腦神經內科主任醫師枕神經痛治療上，黃婷毓說可分為口服藥物、物理及枕骨神經...
書田診所腦神經內科主任醫師枕神經痛治療上，黃婷毓說可分為口服藥物、物理及枕骨神經阻斷等方式治療。記者簡浩正／攝影
分享

經痛患者
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

在購房這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:47

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

身障者大專甄試今登場 國北教大增開腦麻考生考場

2019-03-22 11:49

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

影／終結結核病 衛福部提供醫事工作者3萬篩檢名額

2019-03-22 11:07

客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

北台灣高溫下降近10度 北部東半部有雨

2019-03-22 07:49

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸

2019-03-22 02:04

40歲男爬山暈倒不治 醫師：有心血管病別爬山

2019-03-22 00:26

全台估28萬人失智 北市資源最不足

2019-03-22 00:05

1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

2019-03-22 00:05

健康你我他／凹仔底賞花看美女 心曠神怡

2019-03-21 23:59

永久效期身障手冊換發 注意7╱10到期

2019-03-21 23:56

打疫苗後遺症／國內首宗「痛痛女」打官司 下月宣判

2019-03-21 23:51

怕做大腸鏡 瘜肉3年變癌症

2019-03-21 23:48

我的經驗／貧血、缺氧、服藥… 頭暈找原因「對症下藥」

2019-03-21 23:43

專業觀點／天旋地轉或頭重？頭暈先釐清症狀

2019-03-21 23:37

最後一哩路自己決定！醫院志工 簽署預立醫療照護

2019-03-21 23:20

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

國五下蘇澳瓶頸拓寬 海山西路4月16日通車

2019-03-21 23:06

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

愛喝滾燙熱茶 罹患食道癌風險將近倍增

2019-03-21 21:46

中國豬肉製品 第34例驗出非洲豬瘟

2019-03-21 21:42

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

中獎了？新聞報杯子「油墨脫落」 他一看手中飲料超傻眼

2019-03-21 20:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

向弱勢媽媽致敬 超商籲捐愛心蛋糕

2019-03-21 19:19

高劑量惹禍 臭鼬大麻易釀精神病

2019-03-21 19:17

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

如何讓老人活得好、活到老？ 專家這麼建議

2019-03-21 18:48

知本光電開發 原民會：未經部落同意依法不得開發

2019-03-21 18:19

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

陀螺達人快閃義演 林森海為創世植物人募款

2019-03-21 14:53

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

長榮攜手球后戴資穎 全新品牌形象廣告上線

2019-03-21 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top