親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

這張腎結石照被瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

影／終結結核病 衛福部提供醫事工作者3萬篩檢名額

2019-03-22 11:07聯合報 記者羅真╱即時報導

俗稱「肺癆」的結核病令人聞之色變，要持續降低結核病，就得盡快找出潛伏感染者並加以治療。響應世界結核日，衛福部疾管署鎖定感染風險較高的公共衛生與醫事工作者，即日起至4月底提供3萬個免費篩檢，5月底前提供5000個免費治療的機會，其中又以胸腔科、感染科、放射科的工作者為優先。

響應今年世界結核病宣導主題「It's time」，衛福部疾管署選在台北市青年公園的大花鐘旁舉辦記者會，高喊「終結結核，即刻行動」願景。衛福部政務次長何啟功說，我國的結核病發生率自2005年的1萬6472人逐年下降，2017年為9759人，去年為8825人，顯見我國防治有效果。

不過看得見的感染者僅是冰山一角。衛福部疾管署副署長羅一鈞說，全球高達四分之一的人口為潛伏結核病感染者，雖然潛伏期沒有症狀也沒有傳染力，但終其一生有10%的機會發病。

羅一鈞說，世界衛生組織建議將職業暴露而有感染風險的公衛與醫事人員納入優先服務對象，研究也顯示，國內約每10至12名醫院工作者就有1人是潛伏結核病感染者。因此今年優先針對這群人提供3萬個篩檢、5000個檢驗陽性者的治療資源，符合資格者可與衛生局與在職醫院感染管制單位聯繫。透過治療，可提供患者超過90%以上的保護力，免於發病與傳染威脅。

中華民國防癆協會余明治理事長說，潛伏結核感染治療是持續降低結核病例的重要一環，一旦有暴露風險一定要主動篩檢與治療，特別是咳嗽達三周以上的人務必提高警覺。

終結結核病，衛福部鎖定醫院工作者提供3萬篩檢名額。疾管署署長周志浩首先挽袖接受篩...
終結結核病，衛福部鎖定醫院工作者提供3萬篩檢名額。疾管署署長周志浩首先挽袖接受篩檢。記者羅真／攝影
分享
響應今年世界結核病宣導主題「Its time」，衛福部疾管署選在台北市青年公園的...
響應今年世界結核病宣導主題「Its time」，衛福部疾管署選在台北市青年公園的大花鐘旁舉辦「終結結核，即刻行動」記者會。記者羅真／攝影
分享

結核病衛福部工作
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

在購房這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:47

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

連梳頭都半邊頭皮麻痛 枕神經痛惹禍

2019-03-22 11:11

身障者大專甄試今登場 國北教大增開腦麻考生考場

2019-03-22 11:49

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

北台灣高溫下降近10度 北部東半部有雨

2019-03-22 07:49

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸

2019-03-22 02:04

40歲男爬山暈倒不治 醫師：有心血管病別爬山

2019-03-22 00:26

全台估28萬人失智 北市資源最不足

2019-03-22 00:05

1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

2019-03-22 00:05

健康你我他／凹仔底賞花看美女 心曠神怡

2019-03-21 23:59

永久效期身障手冊換發 注意7╱10到期

2019-03-21 23:56

打疫苗後遺症／國內首宗「痛痛女」打官司 下月宣判

2019-03-21 23:51

怕做大腸鏡 瘜肉3年變癌症

2019-03-21 23:48

我的經驗／貧血、缺氧、服藥… 頭暈找原因「對症下藥」

2019-03-21 23:43

專業觀點／天旋地轉或頭重？頭暈先釐清症狀

2019-03-21 23:37

最後一哩路自己決定！醫院志工 簽署預立醫療照護

2019-03-21 23:20

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

國五下蘇澳瓶頸拓寬 海山西路4月16日通車

2019-03-21 23:06

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

愛喝滾燙熱茶 罹患食道癌風險將近倍增

2019-03-21 21:46

中國豬肉製品 第34例驗出非洲豬瘟

2019-03-21 21:42

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

中獎了？新聞報杯子「油墨脫落」 他一看手中飲料超傻眼

2019-03-21 20:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

向弱勢媽媽致敬 超商籲捐愛心蛋糕

2019-03-21 19:19

高劑量惹禍 臭鼬大麻易釀精神病

2019-03-21 19:17

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

如何讓老人活得好、活到老？ 專家這麼建議

2019-03-21 18:48

知本光電開發 原民會：未經部落同意依法不得開發

2019-03-21 18:19

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

陀螺達人快閃義演 林森海為創世植物人募款

2019-03-21 14:53

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

長榮攜手球后戴資穎 全新品牌形象廣告上線

2019-03-21 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top