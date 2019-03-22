影／終結結核病 衛福部提供醫事工作者3萬篩檢名額

2019-03-22 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



俗稱「肺癆」的結核病令人聞之色變，要持續降低結核病，就得盡快找出潛伏感染者並加以治療。響應世界結核日，衛福部疾管署鎖定感染風險較高的公共衛生與醫事工作者，即日起至4月底提供3萬個免費篩檢，5月底前提供5000個免費治療的機會，其中又以胸腔科、感染科、放射科的工作者為優先。

響應今年世界結核病宣導主題「It's time」，衛福部疾管署選在台北市青年公園的大花鐘旁舉辦記者會，高喊「終結結核，即刻行動」願景。衛福部政務次長何啟功說，我國的結核病發生率自2005年的1萬6472人逐年下降，2017年為9759人，去年為8825人，顯見我國防治有效果。

不過看得見的感染者僅是冰山一角。衛福部疾管署副署長羅一鈞說，全球高達四分之一的人口為潛伏結核病感染者，雖然潛伏期沒有症狀也沒有傳染力，但終其一生有10%的機會發病。

羅一鈞說，世界衛生組織建議將職業暴露而有感染風險的公衛與醫事人員納入優先服務對象，研究也顯示，國內約每10至12名醫院工作者就有1人是潛伏結核病感染者。因此今年優先針對這群人提供3萬個篩檢、5000個檢驗陽性者的治療資源，符合資格者可與衛生局與在職醫院感染管制單位聯繫。透過治療，可提供患者超過90%以上的保護力，免於發病與傳染威脅。