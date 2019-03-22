親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

孫大千：蔡英文參選3條件 不正好把自己臉打得很腫？

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

要命路口六都動起來 「號誌、教育、執法」不能少

2019-03-22 10:01聯合報 記者侯俐安╱即時報導

上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命事件，交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，希望六都各提15處斑馬線退縮、5處庇護島檢討改善，交通部運研所也將做事前事後分析。會議由交通部政次黃玉霖主持，各縣市多表達配合辦理，不過與會代表也提醒，行穿線只是「策略之一」，工程面還包含號誌改善，並須搭配教育、執法，也盼這次能促成全台禮讓行人運動。

六都試辦路段以行人量大、高齡者多、學校周邊、肇事路段高路段為主，桃園市去年已陸續完成15處路口斑馬線退縮、5處庇護島，今年將加碼施作20處斑馬線退縮，以工業區、住宅區等通勤通學較高路段著手；台中市、高雄市也配合辦理，台北市則提醒應全面性思考。

台北市交通局交工處總工程司劉嘉祐表示，路口行人穿越肇事改善，行穿線不是唯一方案，必須視路口條件適時調整。他指出，過去行人路口肇事，台北市已有630處做早開或早關，透過號誌分離處理車流，此外，路口以左轉肇事居多，也透過左轉專用時相，將左轉車與行人分離。

劉嘉祐解釋，交通工程只是配套之一，台北市也會選出路口，逐一運用交通工程改善，但宣傳、執法也必須到位，北市昨已宣布加強58處路口「不禮讓行人」執法，動員15家公車業者加強教育訓練，相信交通部對大型車輛駕駛教育，可以著力更多，盼這次能促成全台禮讓行人運動。

新北市交通局長鍾鳴時表示，交通部希望六都提出15處斑馬線退縮、5處增設庇護島，新北在去年已列管10處路口要增加庇護島，這次也全力配合交通部計畫，提出15處斑馬線退縮並從下月開始逐步推出、6月底前完成，「這對保護行人是刻不容緩的事情」。

鍾鳴時說，每一個路口環境不同，現在各界有如瞎子摸象，遇到一個問題就討論一個，但無論是斑馬線退縮、車進斑馬線3公尺有行人就要取締，或是教育駕駛尊重行人、教育行人過馬路時要注意，以及警方落實執法，號誌、標線、道路設計等工程等，都應該整體性思考、有更完整的配套，「把大象組起來」，因地制宜視個別路口狀況調整。

鍾鳴時也舉例，他近來發現新北市文化路、民生路口，往土城方向的行人穿越道，受到捷運施工影響路線調整，此時行人穿越道剛好遇到長江路下來的車流，行人穿越時非常危險，就必須趕緊下手調整，不能再用舊的位置、方法、號誌、標線來討論，「這不是比賽誰做得愈多愈好，而是如何透過細膩的配套，減輕路口對行人威脅」。

交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，希望六都各提15處斑馬線退縮、5處庇護島檢...
交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，希望六都各提15處斑馬線退縮、5處庇護島檢討改善。本報資料照片
分享

捷運大象
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

在購房這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:47

全台估28萬人失智 北市資源最不足

2019-03-22 00:05

客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

北台灣高溫下降近10度 北部東半部有雨

2019-03-22 07:49

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸

2019-03-22 02:04

40歲男爬山暈倒不治 醫師：有心血管病別爬山

2019-03-22 00:26

1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

2019-03-22 00:05

健康你我他／凹仔底賞花看美女 心曠神怡

2019-03-21 23:59

永久效期身障手冊換發 注意7╱10到期

2019-03-21 23:56

打疫苗後遺症／國內首宗「痛痛女」打官司 下月宣判

2019-03-21 23:51

怕做大腸鏡 瘜肉3年變癌症

2019-03-21 23:48

我的經驗／貧血、缺氧、服藥… 頭暈找原因「對症下藥」

2019-03-21 23:43

專業觀點／天旋地轉或頭重？頭暈先釐清症狀

2019-03-21 23:37

最後一哩路自己決定！醫院志工 簽署預立醫療照護

2019-03-21 23:20

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

國五下蘇澳瓶頸拓寬 海山西路4月16日通車

2019-03-21 23:06

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

愛喝滾燙熱茶 罹患食道癌風險將近倍增

2019-03-21 21:46

中國豬肉製品 第34例驗出非洲豬瘟

2019-03-21 21:42

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

中獎了？新聞報杯子「油墨脫落」 他一看手中飲料超傻眼

2019-03-21 20:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

向弱勢媽媽致敬 超商籲捐愛心蛋糕

2019-03-21 19:19

高劑量惹禍 臭鼬大麻易釀精神病

2019-03-21 19:17

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

如何讓老人活得好、活到老？ 專家這麼建議

2019-03-21 18:48

知本光電開發 原民會：未經部落同意依法不得開發

2019-03-21 18:19

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

善牧復原力節明登場 從青少年影展看見生命韌性

2019-03-21 17:37

頭暈嗎？醫師教你分辨兩個症狀自救

2019-03-21 17:28

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

國防樂隊慶週年 低調演奏《辛德勒》

2019-03-21 16:52
看更多

熱門文章

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

原油庫存大減 下周汽、柴油估調漲1.2、0.1元

2019-03-21 10:48

國5蘇澳服務中心船型酷炫 蘇花改明年通車開放服務升級

2019-03-21 11:18

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top