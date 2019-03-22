要命路口六都動起來 「號誌、教育、執法」不能少

2019-03-22 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命事件，交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，希望六都各提15處斑馬線退縮、5處庇護島檢討改善，交通部運研所也將做事前事後分析。會議由交通部政次黃玉霖主持，各縣市多表達配合辦理，不過與會代表也提醒，行穿線只是「策略之一」，工程面還包含號誌改善，並須搭配教育、執法，也盼這次能促成全台禮讓行人運動。

六都試辦路段以行人量大、高齡者多、學校周邊、肇事路段高路段為主，桃園市去年已陸續完成15處路口斑馬線退縮、5處庇護島，今年將加碼施作20處斑馬線退縮，以工業區、住宅區等通勤通學較高路段著手；台中市、高雄市也配合辦理，台北市則提醒應全面性思考。

台北市交通局交工處總工程司劉嘉祐表示，路口行人穿越肇事改善，行穿線不是唯一方案，必須視路口條件適時調整。他指出，過去行人路口肇事，台北市已有630處做早開或早關，透過號誌分離處理車流，此外，路口以左轉肇事居多，也透過左轉專用時相，將左轉車與行人分離。

劉嘉祐解釋，交通工程只是配套之一，台北市也會選出路口，逐一運用交通工程改善，但宣傳、執法也必須到位，北市昨已宣布加強58處路口「不禮讓行人」執法，動員15家公車業者加強教育訓練，相信交通部對大型車輛駕駛教育，可以著力更多，盼這次能促成全台禮讓行人運動。

新北市交通局長鍾鳴時表示，交通部希望六都提出15處斑馬線退縮、5處增設庇護島，新北在去年已列管10處路口要增加庇護島，這次也全力配合交通部計畫，提出15處斑馬線退縮並從下月開始逐步推出、6月底前完成，「這對保護行人是刻不容緩的事情」。

鍾鳴時說，每一個路口環境不同，現在各界有如瞎子摸象，遇到一個問題就討論一個，但無論是斑馬線退縮、車進斑馬線3公尺有行人就要取締，或是教育駕駛尊重行人、教育行人過馬路時要注意，以及警方落實執法，號誌、標線、道路設計等工程等，都應該整體性思考、有更完整的配套，「把大象組起來」，因地制宜視個別路口狀況調整。