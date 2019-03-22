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教團批：新課綱課程計畫審查未過 還要被「集中輔導」

2019-03-22 09:03聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

課綱規範高二社會科和自然科都必須開設「探究與實作課程」，學校端完成後上傳教育部審查。全國教育產業總工會今天發新聞稿表示，有會員反應近日接獲通知審查結果未過，評審所給書面審查意見「籠統而不具體」，要求再次修改並於3月15日前上傳。基層教師收到退回課程計畫後，因為搞不懂審查委員要的是什麼，花了許多時間不斷修改，深怕再次被退回。

另外，3月14日相關單位發出輔導會議的公文，告知全國再次未通過的學校必須推派相關科目（自然或社會）的教師代表，集中於建中接受輔導。

全教產指出，3月21日公布審查結果，未過者必須在隔天3月22日派教師代表自帶筆電到建中集合，難道是要在現場修改到審查委員滿意嗎？如此勞師動眾且擾亂教學現場，難道要老師置現場學生不顧，只是為了滿足審查委員對課程的期待。

基層教師質疑，針對審查未過的學校派代表集中在建中召開輔導會議的用意為何，全國自然科跟社會科被叫去輔導的人數可能高達數百人，當場審查是否有效率可言，這樣粗糙失當的作法，只是讓教師感受不到尊重與原有的信心。

全教產建議，審查委員們多方面提供課程計畫的範本，包含已審核通過的他校課程計畫，讓教師好好理解要寫到什麼地步，要設計探究到什麼地步。也請審查委員們更具體指出哪個部分有問題，並提出具體修改建議與方向。若要輔導，請審查委員們盡可能至各校說明，至少分台灣北、中、南、東辦理課程計畫撰寫工作坊。

全教產指出，新課綱就要上路，沒有老師願意把課程搞砸，大家都希望把事情做好，基層教師需要的是更多的陪伴與支持。

全教產理事長黃耀南。本報資料照片
全教產理事長黃耀南。本報資料照片
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