客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



86歲客家作家李喬手稿創作逾千萬字，「寒夜三部曲」、「埋冤‧一九四七‧埋冤」等長篇小說膾炙人口，他榮獲第38屆行政院文化獎，苗栗縣副縣長鄧桂菊昨天代表縣長徐耀昌致贈「功在客家」陶藝紀念品祝賀，許多地方人士到場分享榮耀。

苗栗縣政府文化觀光局指出，行政院文化獎是官方表揚傑出藝文人士終身成就最高殊榮，必須書面提名後初審，再提請評議會決審同意通過，報請行政院長核定並頒授獎章、證書及獎金，今年第38屆文化獎得主僅李喬及歌仔戲演員唐美雲。

鄧桂菊昨到李喬苗栗縣公館鄉住處致賀，頒贈「功在客家」陶藝紀念品，苗栗縣議員孫素娥、張志宇等人都到場，一致認為李喬實至名歸，李喬輕鬆與鄧桂菊等人聊天，並交換意見，氣氛相當熱絡。

李喬說，歷來手稿創作逾千萬字，數量相當可觀且珍貴，希望將來政府部門妥為規畫適當場館，可以控制恆溫、恆溼等，才能永久保存流傳，此外，客家人很愛看戲，建議縣府相關單位能輔導民間成立劇團，以在地演員詮釋當地故事，另將饒富歷史意義的公館紅棗發展更多元特色，也為公館芋頭正名。

文觀局指出，李喬本名李能棋，出生苗栗縣大湖鄉，「藍彩霞的春天」出版日文及西班牙文譯本，「寒夜三部曲」獲吳三連文藝獎，並拍攝成電視連續劇，李喬投入10多年工夫，田野調查、訪問，取得很多珍貴的口述及資料，創作「埋冤‧一九四七‧埋冤」，上、下冊共70多萬字，他也被認為是研究228事件的專家。