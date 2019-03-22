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客籍作家李喬一生創作千萬字 獲行政院文化獎

2019-03-22 08:03聯合報 記者范榮達╱即時報導

86歲客家作家李喬手稿創作逾千萬字，「寒夜三部曲」、「埋冤‧一九四七‧埋冤」等長篇小說膾炙人口，他榮獲第38屆行政院文化獎，苗栗縣副縣長鄧桂菊昨天代表縣長徐耀昌致贈「功在客家」陶藝紀念品祝賀，許多地方人士到場分享榮耀。

苗栗縣政府文化觀光局指出，行政院文化獎是官方表揚傑出藝文人士終身成就最高殊榮，必須書面提名後初審，再提請評議會決審同意通過，報請行政院長核定並頒授獎章、證書及獎金，今年第38屆文化獎得主僅李喬及歌仔戲演員唐美雲。

鄧桂菊昨到李喬苗栗縣公館鄉住處致賀，頒贈「功在客家」陶藝紀念品，苗栗縣議員孫素娥、張志宇等人都到場，一致認為李喬實至名歸，李喬輕鬆與鄧桂菊等人聊天，並交換意見，氣氛相當熱絡。

李喬說，歷來手稿創作逾千萬字，數量相當可觀且珍貴，希望將來政府部門妥為規畫適當場館，可以控制恆溫、恆溼等，才能永久保存流傳，此外，客家人很愛看戲，建議縣府相關單位能輔導民間成立劇團，以在地演員詮釋當地故事，另將饒富歷史意義的公館紅棗發展更多元特色，也為公館芋頭正名。

文觀局指出，李喬本名李能棋，出生苗栗縣大湖鄉，「藍彩霞的春天」出版日文及西班牙文譯本，「寒夜三部曲」獲吳三連文藝獎，並拍攝成電視連續劇，李喬投入10多年工夫，田野調查、訪問，取得很多珍貴的口述及資料，創作「埋冤‧一九四七‧埋冤」，上、下冊共70多萬字，他也被認為是研究228事件的專家。

李喬獲獎無數，包括1981年第4屆吳三連文藝獎，1993年第14屆巫永福評論獎，1995年獲財團法人王桂榮台美文教基金會第9屆人文科學成就獎，2006年獲財團法人國家文化藝術基金會第10屆國家文藝獎（文學類），及2007年客委會第一屆客家「終生貢獻獎」等。

86歲客家作家李喬創作不輟，「寒夜三部曲」等膾炙人口，今年獲第38屆行政院文化獎...
86歲客家作家李喬創作不輟，「寒夜三部曲」等膾炙人口，今年獲第38屆行政院文化獎。圖／苗栗縣政府提供
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86歲客家作家李喬（前排左五）榮獲第38屆行政院文化獎，苗栗縣副縣長鄧桂菊（左六...
86歲客家作家李喬（前排左五）榮獲第38屆行政院文化獎，苗栗縣副縣長鄧桂菊（左六）等人昨天向他祝賀。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣行政院陶藝
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