親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

要變天了！吳德榮：今愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，今天下半天溫度會降更多，入夜後北部可能偶有陣雨，周六會有明顯的降雨。

彭啟明在臉書說，昨天春分碰上吹南風加上鋒面前緣的暖區，很多地方突破32-35度，就像夏天一樣的溫度，今天開始幾天，和過去三天連續回溫有很大差異。上午7時左右東北風已經兵臨城下，預計白天溫度回升有限，下半天溫度會降更多。周末兩天，早晚的低溫在空曠地區可能會下看到14-15度，北部多數地方15-16度，和昨天溫度差很大。

他說，這波系統的前緣冷空氣已經到達台灣附近，今天白天回溫雖不多，但還感受不到涼意，但下半天可能降溫會明顯。雖然不用穿冬裝，但記得帶件外套準備晚上用。鋒面雲系今天傍晚會接近，入夜北部有機會轉偶陣雨的天氣，桃竹苗到台北、新北、基隆、宜蘭，及花蓮北部，會明顯轉濕涼。

主要較大的降雨會在周六，彭啟明指出，預期這波鋒面的雲系接近台灣時，雖結構有些減弱，未來如何變化仍有變數，但預期在台灣附近時，不是結構很完整的鋒面雲系，水氣大幅減少。但仍可能有些從福建廣東發展起來。

他表示，結構較好的中小尺度對流系統東移發展，只能靠前幾個小時監控，預期中部以北仍有機會有雨勢，不過應該是小雨到偶陣雨的型態，周六會較明顯，下周日會緩和略回溫，不過要留意可能還有波雲系在周日下半天接近，稍涼的天氣會持續到下周一然後回溫。

中央氣象局說，周六至下周日清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。下周日白天東北季風稍減弱，北台灣氣溫略微回升，但下周一、二東北季風再度影響；迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

氣象局預測，下周三、四氣溫明顯回升，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

昨天春分碰上吹南風加上鋒面前緣的暖區，很多地方突破32-35度，就像夏天一樣的溫...
昨天春分碰上吹南風加上鋒面前緣的暖區，很多地方突破32-35度，就像夏天一樣的溫度，今天開始幾天，和過去三天連續回溫有很大差異。本報資料照片
分享

彭啟明氣象局
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

國五下蘇澳瓶頸拓寬 海山西路4月16日通車

2019-03-21 23:06

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

全台估28萬人失智 北市資源最不足

2019-03-22 00:05

北台灣高溫下降近10度 北部東半部有雨

2019-03-22 07:49

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷

2019-03-22 07:32

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸

2019-03-22 02:04

40歲男爬山暈倒不治 醫師：有心血管病別爬山

2019-03-22 00:26

1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

2019-03-22 00:05

健康你我他／凹仔底賞花看美女 心曠神怡

2019-03-21 23:59

永久效期身障手冊換發 注意7╱10到期

2019-03-21 23:56

打疫苗後遺症／國內首宗「痛痛女」打官司 下月宣判

2019-03-21 23:51

怕做大腸鏡 瘜肉3年變癌症

2019-03-21 23:48

我的經驗／貧血、缺氧、服藥… 頭暈找原因「對症下藥」

2019-03-21 23:43

專業觀點／天旋地轉或頭重？頭暈先釐清症狀

2019-03-21 23:37

最後一哩路自己決定！醫院志工 簽署預立醫療照護

2019-03-21 23:20

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

愛喝滾燙熱茶 罹患食道癌風險將近倍增

2019-03-21 21:46

中國豬肉製品 第34例驗出非洲豬瘟

2019-03-21 21:42

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

中獎了？新聞報杯子「油墨脫落」 他一看手中飲料超傻眼

2019-03-21 20:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

向弱勢媽媽致敬 超商籲捐愛心蛋糕

2019-03-21 19:19

高劑量惹禍 臭鼬大麻易釀精神病

2019-03-21 19:17

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

如何讓老人活得好、活到老？ 專家這麼建議

2019-03-21 18:48

知本光電開發 原民會：未經部落同意依法不得開發

2019-03-21 18:19

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

善牧復原力節明登場 從青少年影展看見生命韌性

2019-03-21 17:37

頭暈嗎？醫師教你分辨兩個症狀自救

2019-03-21 17:28

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

國防樂隊慶週年 低調演奏《辛德勒》

2019-03-21 16:52

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

原油庫存大減 下周汽、柴油估調漲1.2、0.1元

2019-03-21 10:48

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

國5蘇澳服務中心船型酷炫 蘇花改明年通車開放服務升級

2019-03-21 11:18

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷

2019-03-22 07:32

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

長榮攜手球后戴資穎 全新品牌形象廣告上線

2019-03-21 14:37

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

糞便潛血篩檢異常3成不敢做大腸鏡 3年瘜肉恐變癌症

2019-03-21 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top