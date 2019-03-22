鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，今天下半天溫度會降更多，入夜後北部可能偶有陣雨，周六會有明顯的降雨。

彭啟明在臉書說，昨天春分碰上吹南風加上鋒面前緣的暖區，很多地方突破32-35度，就像夏天一樣的溫度，今天開始幾天，和過去三天連續回溫有很大差異。上午7時左右東北風已經兵臨城下，預計白天溫度回升有限，下半天溫度會降更多。周末兩天，早晚的低溫在空曠地區可能會下看到14-15度，北部多數地方15-16度，和昨天溫度差很大。

他說，這波系統的前緣冷空氣已經到達台灣附近，今天白天回溫雖不多，但還感受不到涼意，但下半天可能降溫會明顯。雖然不用穿冬裝，但記得帶件外套準備晚上用。鋒面雲系今天傍晚會接近，入夜北部有機會轉偶陣雨的天氣，桃竹苗到台北、新北、基隆、宜蘭，及花蓮北部，會明顯轉濕涼。

主要較大的降雨會在周六，彭啟明指出，預期這波鋒面的雲系接近台灣時，雖結構有些減弱，未來如何變化仍有變數，但預期在台灣附近時，不是結構很完整的鋒面雲系，水氣大幅減少。但仍可能有些從福建廣東發展起來。

他表示，結構較好的中小尺度對流系統東移發展，只能靠前幾個小時監控，預期中部以北仍有機會有雨勢，不過應該是小雨到偶陣雨的型態，周六會較明顯，下周日會緩和略回溫，不過要留意可能還有波雲系在周日下半天接近，稍涼的天氣會持續到下周一然後回溫。

中央氣象局說，周六至下周日清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。下周日白天東北季風稍減弱，北台灣氣溫略微回升，但下周一、二東北季風再度影響；迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。