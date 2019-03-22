要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷

2019-03-22 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天台灣在鋒面前暖氣團內，天氣晴朗穩定，很多地方皆創今年的新高溫，不過今天將驟變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天東北季風增強，中部以北氣溫驟降，將愈晚愈冷，北台灣晚上將降至14、15度。

吳德榮指出，最新（21日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至周日清晨鋒面過境，降雨範圍逐漸向南擴展，明天南部也有降雨機率。今天愈晚愈冷，北台灣將降至14、15度，台北市也會降至16度左右，明天中部以北天氣濕冷，周末兩天的的清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右，台北市大約15度。

他說，下周日上午起至下周三東北季風減弱，氣溫逐日緩升。不過下周日、一迎風面及華南移出水氣仍多，北部、東半部及山區有局部短暫雨，中部有時也受到影響；北台灣仍濕涼。下周二、三北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面天氣較穩定，氣溫回升幅度較大。

中央氣象局表示，今天鋒面通過，水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，下午之後在中部地區及南部山區也會有零星短暫雨，出門建議攜帶雨具備用。鋒面通過後緊接著東北季風增強影響，其中北部天氣明顯轉涼，高溫和昨天相比有近10度左右的降幅，白天高溫僅約21、22度，其他地區影響較小，但入夜至明天清晨各地氣溫有涼意，北台灣低溫約15、16度，其他地區低溫17至19度，請留意氣溫的變化，適時增減衣物以免受涼。