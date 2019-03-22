交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島位置，將挑選10至20處試辦路段，盼能減少斑馬線事故。不過學者提醒，斑馬線退縮必須因地制宜，「絕對不是退縮就好」，交通部、營建署也應同步體檢台灣路口設計，訂出相關準則。此外，工程到位後，教育、執法不能少。

中原大學景觀系教授趙家麟月初提出台灣斑馬線三大不當：位置不當、缺乏防撞、照明不良，使斑馬線成為行人潛在殺手。交通部今天召開會議，討論斑馬線退縮，但趙家麟進一步提醒，台灣道路設計已是「病入膏肓」，提醒政府「開刀前要先做健康檢查」，不能「才剛發現生病，手術醫師就到位」，呼籲全面體檢讓道路與路口合乎人本。

趙家麟說，台灣長期「以車為本」，指望減速慢行，道路設計卻又寬又大，事實上，英國、荷蘭、德國、美國等國家，早已開始做「道路瘦身」與「路口瘦身」；透過道路設計讓駕駛自然減速，並透過路口設計，讓轉彎車視線能不被建築阻擋，也縮短斑馬線距離，減少行人停留在路中間的時間。

淡江大學運管系副教授羅孝賢也說，日本、歐美斑馬線退縮通常是六米，大約是一個小車的大小，但他提醒，國外很多路口是「打開的」，不像台灣道路緊鄰建築、騎樓，退縮斑馬線應搭配道路設計檢討。此外，台灣違規臨停太多，若剛好停在街角、擋住轉彎視線，再怎麼退都沒用，執法也不能偏廢。

羅孝賢表示，交通安全除了工程，教育、執法不能偏廢。他指出，台灣職業駕駛往往仗著「藝高人膽大」快速過彎，但日本早已落實公車「指差確認」，駕駛先比手勢、喊口號，確認無行人再轉彎；國內客運公司雖實施多年，卻仍然未能落實。此外，國人過馬路低頭族愈來愈多，似乎都已忘記馬路如虎口。