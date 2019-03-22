上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



老是覺得懶洋洋提不起勁？昨天春分天氣熱爆，雖然氣象預報接下來天氣轉涼，但春天來了，日照變長，氣候定逐漸轉暖。此時萬物萌生，人們本該充滿活力，但不少人卻經常昏昏欲睡、精神難以集中，總覺得怎麼睡都睡不飽。若是如此，當心「春困」上身。

台灣中醫美容醫學會、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗指出，所謂「春眠不覺曉」，春困並非疾病，是氣候變化引起的倦怠現象。冬季寒冷，皮膚、四肢血管收縮，隨著春天氣溫回暖，陽氣本該生發，但春季氣候不穩定、陰雨綿綿，外濕困阻脾陽，造成氣血不通暢，人就會感到疲倦、昏沉或情緒暴躁，出現春困。

想要走出春困讓人昏昏欲睡的「睏 」境，中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅指出，可以多做伸展運動，尤其我們常說春天是養肝好時節，肝經從腳的大拇指，往上經過胸腹部，到達臉部，開竅於目，此時雙手高舉伸伸懶腰，有助於驅走疲困；除了伸懶腰，前仰後彎或一些瑜伽動作，也都很適合。