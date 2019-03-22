上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神
老是覺得懶洋洋提不起勁？昨天春分天氣熱爆，雖然氣象預報接下來天氣轉涼，但春天來了，日照變長，氣候定逐漸轉暖。此時萬物萌生，人們本該充滿活力，但不少人卻經常昏昏欲睡、精神難以集中，總覺得怎麼睡都睡不飽。若是如此，當心「春困」上身。
台灣中醫美容醫學會、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗指出，所謂「春眠不覺曉」，春困並非疾病，是氣候變化引起的倦怠現象。冬季寒冷，皮膚、四肢血管收縮，隨著春天氣溫回暖，陽氣本該生發，但春季氣候不穩定、陰雨綿綿，外濕困阻脾陽，造成氣血不通暢，人就會感到疲倦、昏沉或情緒暴躁，出現春困。
想要走出春困讓人昏昏欲睡的「睏 」境，中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅指出，可以多做伸展運動，尤其我們常說春天是養肝好時節，肝經從腳的大拇指，往上經過胸腹部，到達臉部，開竅於目，此時雙手高舉伸伸懶腰，有助於驅走疲困；除了伸懶腰，前仰後彎或一些瑜伽動作，也都很適合。
另外，陳潮宗建議，在日照變長的春天，千萬別因為疲倦就瘋狂補眠。建議早睡早起，多外出活動筋骨、接受陽光洗禮、多喝溫開水等，以甩開疲倦，避免越睡越睏。另外，春天溫差大，民眾應注意保暖，可採洋蔥式穿法，一定要隨身帶個小外套。
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