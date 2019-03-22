20分鐘美男變鐘樓怪人 義歌手：這次讓台灣觀眾爆炸
「這將是一場能量加倍的演出，可能會讓台灣觀眾『爆炸』！」法文音樂劇「鐘樓怪人」飾演鐘樓怪人的Angelo Del Vecchio 與遊唱詩人Richard Charest談起6月的演出，眼睛閃爍興奮的光彩。
「鐘樓怪人」20周年全球巡演，海外首站將來到台灣。兩位男主角Angelo與Richard 21日快閃登台，與音樂劇「飲食男女」男主角聶雲、導演程伯仁一同突擊北市和平高中與學生同樂，彼此交流音樂劇演出心得。
Angelo外型俊美、笑容燦爛，與所飾演的怪人形成極大反差。他也是史上唯一可用義大利文、英文與法文演出此角的天才歌手。他透露，只要短短20分鐘的化妝，就可以變身鐘樓怪人柯西莫多；只要裝上怪人的駝背，「看著鏡中的自己，告訴自己你就是柯西莫多」，就能慢慢進入怪人的內心世界。
Richard是1999年「鐘樓怪人」首演時的元老級演員，他因「鐘樓怪人」多次訪台，認為台灣擁有「最溫暖的觀眾」。他表示，「鐘樓怪人」是一齣能量巨大、舞者移動迅速的音樂劇，過去受場地限制，限縮了舞者和演員的揮灑。「這次我們帶了真正的版本回來」，他指出，此次在和平籃球館的演出，將還原「鐘樓怪人」的原貌，「能量加倍、情感也加倍」；就算是老觀眾，也會有全然不同的新感受。
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