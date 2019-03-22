1營養師顧4000童…5月午餐專法增人力

教育部五月將提出營養午餐法草案，增加營養師人力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現行學校自設廚房、且超過四十班，才須配置一位營養師；部分偏鄉地區，多所小校因湊不滿四十班，而未能聘請營養師。教育部長潘文忠昨表示，五月將提出營養午餐法草案，增加營養師人力，並考量以班級規模以外的標準，計算人力需求，顧及每位孩子的飲食權益。

立法院教育委員會昨審查立委版學校午餐促進條例草案、學校營養午餐法草案。立委林奕華說，日韓早在一九五四年、一九八一年設立「學校給食法」，台灣卻始終沒專法；且國內營養師人力嚴重不足，全國一八○萬名國中小學生，僅四三○位營養師，等於一名營養師要照顧四千名孩子。

日本每五百名學生 配一名營養師

新北市營養師公會常務監事、秀峰國小營養師楊蕊萍也說，由於現行法是「四十班聘一位營養師」，導致偏鄉地區，如自設廚房的萬里國小，同時供餐給鄰近的大坪國小、崁腳國小，卻因三校加起來不滿四十班，而無一位營養師。

楊蕊萍說，新北市的高中職及國中小，共有三二二所，但營養師才卅二位，平均每人要替十校學生把關。但像日本，每五百位學生可配置一名營養師，除了確保菜單、食材品質符合營養標準，也能為不同年級孩子，量身設計營養課程、食農教育。

立委蔡培慧也指出，國內學童缺乏正確飲食觀念，調查顯示國小生過重、肥胖率達二成六，且一成五國中生、一成六高中生沒吃早餐習慣，未來草案不能忽視此問題。

廚工也不足 每人要煮二五○人份

除了營養師不足，楊蕊萍表示，國內校園廚工每人平均要料理二五○人的餐食，日本則是平均八十至一百人，差了近三倍，「人手吃緊，孩子當然只能大鍋菜，無法吃得精緻。」

潘文忠說，確實有小型學校無營養師，教育部正與地方政府及學校交換意見，未來草案將著重於增加營養師人力，至於以班級規模或區域來計算，仍要再討論。立院教委會昨決定待政院版草案出爐後，與立委版併案審查。