配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



國五蘇澳服務區第二期建置服務中心，採大船造型，將成景觀地標，圖為示意圖。 圖／高公局提供 分享 facebook

蘇花改將在明年農曆過年前通車，配合通車，國道五號的蘇澳服務區第二期工程將完成啟用；服務中心採大船造型，外形酷炫，將成為景觀地標。

服務中心大樓包括停車場、賣店、餐飲、超商等，供台北往返花蓮，上蘇花改或國五前，有方便的休息與用餐場所。立委陳歐珀將協助設宜蘭特產展售中心，促銷農漁產品。

國五蘇澳服務區一期工程有簡易賣店、廁所、停車場等，去年啟用，第二期有服務中心、商場、用餐區等，配合蘇花改明年初通車，農曆過年前啟用。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

蘇澳服務區位在國道五號最南端，在蘇澳交流道附近，服務區分3期建置。第一期工程配合蘇花改蘇澳與東澳路段通車，去年2月1日啟用，第二期工程施工中，配合蘇花改其他路段完工，預計明年初、農曆春節前啟用。

陳歐珀昨到工區了解施工進度。高速公路局第一新建工程處表示，蘇澳服務區第二期工程主要是服務中心新建大樓，有地下一層，地上三層，設有地下停車場、超商區、烹調區、用餐區、休憩區、工務辦公室等，工程費3億9978萬3千元，明年2月9日完工。今年11月11日就可把服務中心、二層販賣區交廠商進場裝修。

除服務中心外，第二期工程同時還斥資5701萬7千元，設置周邊環場道路245公尺，小型停車場307席及排水景觀等，預計今年7月14日完工；第二期工程外，第三期工程將再建置加油站，第三期是建置加油站，今年發包。

蘇澳服務區第一期工程目前設有公廁、停車場、小型簡易賣場等服務；第二期啟用後，服務將再可再升級。