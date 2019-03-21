國五下蘇澳瓶頸拓寬 海山西路4月16日通車

2019-03-21 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



蘇澳海山西路是國五下蘇澳必經之路，營建署斥資上億拓寬為25公尺，將在4月16日完工。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

15公尺拓寬為25公尺

蘇澳鎮海山西路是國五下蘇澳交流道必經之路，但原來路寬只有15公尺，車潮一下交流道就塞住。營建署斥資上億元拓寬為25公尺，4月16日即會全線完工。完工前因遇上清明連假，已完工部分路段會先開放通車，未完工的會暫時停工，避免施工影響交通。

海山西路西起馬賽路，東到台2戊（忠孝路），全長1300公尺，路寬只有15公尺，路旁又是人氣景點的蠟藝館、宜蘭餅發明館等觀光工廠，遊客多，道路容量小，假日更是出入困難。

宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所等與立委陳歐珀爭取下，內政部營建署協助改善交通困境，斥資一億多元，把計畫道路拓寬到25公尺，有3.5公尺寬的雙向汽車道，加上4公尺寬的混合車道，兩側還設有2.5公尺寬的自行車與行人共用道。另外，還包括新設纜線管路、設施帶等，周邊的高壓電塔也要地下化。

清明連假 完工部分路段先通車

工程由營建署北區工程處主辦，靖瑋營造承作，前年11月18日開工。陳歐珀昨會勘發現，海山西路拓寬工程進度已達約9成，後續剩下人行道鋪設、路燈安裝、綠美化與標線劃設等工作，可如期在4月中完工。

清明連假期間，這段路將再湧入大量車潮，營建署北區工程處昨天表示，本月24日前會完成人行道瀝青混凝土鋪設，安裝路燈，下月2日前完成全線密級配瀝青混凝土鋪設、人行道欄杆、劃設標線，已完成的路段先開放通車。