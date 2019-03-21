專業觀點／天旋地轉或頭重？頭暈先釐清症狀

暈眩症上身，患者會感受到天旋地轉，若同時併發頭痛、耳鳴等症狀，醫師建議應緊急送醫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多疾病都可能造成頭暈，通常多為輕症，當頭暈症狀出現時，建議民眾可先「自救」，釐清是否「天旋地轉」，還是「頭重又有悶悶感覺」的暈，身體總感覺輕飄飄。

天旋地轉可能是眩暈症的症狀，原因多為內耳耳石脫落、梅尼爾氏症，或小腦疾病造成，其中以內耳耳石脫落造成眩暈症最多，原因不明，約20％的患者是因為嚴重撞擊，使內耳耳石脫落。近年來，偏頭痛患者也出現眩暈症狀，常會被誤判為是梅尼爾氏症所造成的眩暈。

頭重又有悶悶的，身體感覺輕飄飄時，通常可能是貧血、心肺功能有問題，使體內血氧濃度不足，出現頭暈症狀，只要多休息就能改善，嚴重缺血者，則必須補充鐵劑，得以獲得改善。

另外，姿勢性低血壓也容易造成頭暈，這類的患者常是瘦小的女性，運動量不足、肌力不夠，讓血管沒有足夠的力氣，瞬間讓氧氣攜帶到腦部，而出現瞬間頭暈。

姿勢性低血壓患者可以透過運動改善，也建議平常定期量血壓，特別是頭暈後的血壓值要特別記錄，提供給醫師參考，能提升診斷的正確性。

老年人常使用的維骨力通常不會造成昏昏欲睡的副作用，推測可能是患者對於其中的成分過敏，建議平時有慢性疾病或是有其他疾病在身，在服用保健食品前，先詢問醫師意見。