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T細胞免疫療法 花蓮慈濟醫院治療肝癌

2019-03-21 21:49中央社 花蓮縣21日電

醫療科學進步，許多癌症不再是不治之症，除傳統治療外，在衛福部公布特管辦法後，讓許多癌症患者有新選擇；花蓮慈濟醫院今天與生醫業者簽約，推動T細胞免疫療法治療癌症。

曾接受過傳統療法合併T細胞免疫療法，成功治療肝癌的王先生到場分享經驗。

59歲王先生表示，民國105年在一次定期檢查中發現罹患肝癌末期，當時在醫師的建議下切除左肝，沒想到2個月後就復發，在右肝出現腫瘤。後來進行肝栓塞治療，又再次復發，之後再進行包含質子治療在內的療法，但是出現嚴重副作用，當時的身體狀況已經無法再接受開刀手術

於是他自106年1月開始接受12次療程的T細胞治療，過程中無副作用產生，整體精神及狀態變佳外，腫瘤也顯著縮小。且與兒子肝臟配對成功，進行肝移植手術，手術成功並維持高生活品質。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，衛福部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」後，讓許多癌症患者及家屬多了新的選擇。現代醫學進步，在傳統的治療方式之外，若能藉由結合細胞療法，提供更完整全面性的治療，對病人是一大福音。

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠指出，癌症治療是一整個過程，不是開刀、吃藥馬上就會好。所以要因應病人的狀況、疾病的症狀，可能會加上化學藥劑治療、放射線治療、標靶藥物治療等，調整出最適合的方式。免疫療法就是一個新的選擇，而且T細胞是人自體擁有的，沒有排斥或其他嚴重副作用的疑慮，反而還有機會減輕其他藥物帶來的副作用。

癌症手術慈濟
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