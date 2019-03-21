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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

泰寧注射劑4月起不再提供給非合作醫療院所，其他合作醫療院所也將供貨到合約期滿，等同宣布退出台灣市場。馬偕感染科主任王威勝氣壞了，他說平時對於醫療相關的議題都不太願意表達意見，但這次真的太生氣，健保署根本不曉得臨床實際的情形，面對救命藥的議價機制竟與一般藥品相同，最後線用藥也能因砍藥價退出台灣，等於把民眾性命也放在後線。

敗血症不比梅毒 等不到專案進口

泰寧注射劑問世時，被譽為「藍波藥」，幾乎所有細菌都能抵擋，後來雖有其他成分的抗生素問世，但王威勝說「你永遠不曉得患者體內的細菌是哪一種，多一種選擇，多一種救命的機會」，而台灣後線用藥，一個個離開台灣，對患者絕對不是一件好事。

他說，梅毒治療，最好用的藥叫做盤尼西林（Penicillin），但盤尼西林也因為健保砍價「不玩了」，從原本100多元降到只剩下70到80多元左右，患者一周施打1次連續打3周就能治癒，如今，患有梅毒的患者想要用盤尼西林，必須要專案進口，且專案進口價高得嚇人，一支要800到900多元，價差到8倍以上，且不一定每家醫院都有，想用還得碰運氣。

王威勝說，泰寧注射劑則不比盤尼西林，它面對的疾病是來得又快又猛的「敗血症」，梅毒還可以等，但敗血症不行，幾小時內病情隨時都有變化，若沒有即時使用，只能眼睜睜看著病人死去，更別說等待專案進口，專案進口等待時間動輒數月，要病人怎麼等？

・原廠藥全面自費 醫：相對剝奪感增

「很多原廠藥留在台灣都是做功德」王威勝說，每當聽聞又有原廠藥要退出台灣，很多醫師都會拜託藥廠「別走」，但當點滴比手搖飲還便宜，藥品比糖果還不值時，藥廠一開始礙於人情不退出台灣，長久以來能撐多久？

也許會有人會說，退出健保市場就採自費，王威勝說，若以泰寧來說，有健保學名藥但卻建議患者使用自費原廠藥，首要面對的是健保署的糾正，並會被罰款，醫師得吞下去，另外一個問題是，患者會產生相對剝奪感，家人已經敗血症還得付一筆錢，醫療人員被家屬砲轟將變成家常便飯。

・最後一線用藥議價 思考邏輯不該相同

王威勝說，泰寧注射劑雖有學名藥，但近年學名藥品質頻頻出包，如降血壓藥風波不斷，該怎麼取信於民？他也說，對抗革蘭氏菌並非最後一線用藥只有泰寧，面對細菌在專業的感染科醫師眼裡，能使用的武器要愈多愈好。

就以對抗革蘭氏菌最後線的3種用藥來看，泰寧、美羅培南（Meropenem）以及多尼培南（Doripenem）來說都有不同的角色，當面對加護病房AB菌時，多尼培南（Doripenem）是沒什麼效果的，雖然可用泰寧、美羅培南（Meropenem），如今少了泰寧，僅剩下一種選擇，最怕這時患者有抗藥性，連美羅培南（Meropenem）都不能用，醫師也無力回天。

他呼籲政府，最後一線用藥不比普通的感冒藥，藥物品質非常重要，他認為，一般藥品砍價不該與最後一線用藥相提並論，讓最後一線用藥的原廠藥統統退出台灣，對第一線的醫療幫助不大。

美商默沙東藥廠的泰寧注射劑500MG，於4月1號停止「非合約院所」供貨。圖／食藥...
美商默沙東藥廠的泰寧注射劑500MG，於4月1號停止「非合約院所」供貨。圖／食藥署提供
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患者健保敗血症
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