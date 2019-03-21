開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



釣友爭取漁港開放釣魚，行政院副院長陳其邁指示相關部會在兩個月內劃定50個區域供民眾合法釣魚，並在半年內選擇幾個區域規畫海釣示範區；屏東琉球區漁會總幹事蔡寶興得知後氣憤說，4月3日農委會要召開相關討論會議，他們拒絕參加，還沒有開會討論，就先答應開放50處漁港釣魚，等於叫他們去開會背書，漁民一致反對開放漁港釣魚。

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，已迅速通過附議成案；為回應這項網路連署案，行政院政務委員唐鳳將在4月3日舉辦協作會議，希望能在釣友需求、漁民作業和地方管理量能之間，找出各方都可以接受的交集。

蔡寶興說，全國扣去外島漁港，幾乎每個縣市漁會都中獎，不見安全評估、作業衝突、環境影響評估，直接指示開放50個釣魚區依據的是什麼，連這種事都以政策指示行政配合，還需法規專業嗎？到時候，安全管理及衝突誰要處理？最近參加各漁會代表大會，全部ㄧ面倒反對開放，港是漁民維持生計、保障生命財產之所在，如全面開放港區釣魚，站在漁會及漁民的立場，勢必帶來嚴重的困擾，

他說，漁港腹地狹小，如果港區開放釣魚，將影嚮漁船卸魚、整補、維修及補給等各項作業，造成漁民不便，形成「釣友車進來，漁獲出不去」；目前地方政府及漁會每年投入大量經費維持港區清潔，如再全面開放港區釣魚，垃圾處理費用將使地方政府及漁會難以負荷，還有釣友與漁民可能發生的糾紛。