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空服員喝到斷片脫序執勤 長榮：酒測已達免職門檻

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離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30聯合報 記者侯俐安╱即時報導

空服員在臉書爆料航空公司事務長疑似喝醉酒執勤，在飛機上行為脫序。 聯合報系資料照
空服員在臉書爆料航空公司事務長疑似喝醉酒執勤，在飛機上行為脫序。 聯合報系資料照
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一名空服員在臉書爆料，航空公司事務長疑似喝醉酒執勤，在飛機上行為脫序，一頭亂髮還走路歪斜，被形容「頭髮凌亂眼神渙散，ㄎㄧㄤ到一個極致」、「廣播令人搖頭」、「收餐時還把客艙燈關閉，且一直開又關」，經機長通報公司後全面酒測，質疑罔顧乘客安危、影響飛安。由於空服員描述「事務長、是長榮航空慣用職稱，長榮回應該名空服員血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻，已立即停飛該員及召開「酒／藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

長榮航空表示，今日馬尼拉—台北BR262航班於上午6時11分飛機抵達桃園機場後，機長向公司反映疑似空服員身上有酒味。該班機組員返回公司後，公司立即對全體機組員進行酒測，一名空服員有酒精檢出，其餘組員皆為正常；公司立即陪同該名空服員前往醫院抽血檢查，確認血液酒精濃度已超出正常值、達免職門檻。長榮航空已立即停飛該員及召開「酒/藥測審議委員會」，將提報人評會予以免職處分。

這名空服員在臉書貼文爆料指出，她從來沒想過這趟飛行讓她永生難忘，「組員都到齊了只差事務長，不久後看到她一頭亂髮，走路歪斜與我們相會」、「她沒有要我們check ID及護照，不像每趟事務長會做的那樣，講的話沒有人聽得懂」。

空服員寫道，站主任幫事物長提軟包，並要空服員們照顧她，他們更討論「你不覺得學姊怪怪的嗎？」「怎麼有人香水那麼臭，是酒味嗎？算了可能我鼻子壞掉」，空服員更形容該事務長「走路踉蹌、臉色蒼白、頭髮凌亂、眼神渙散」，「ㄎㄧㄤ到一個極致，應該是安眠藥沒退吧」。

空服員接著寫道，旅客登機後，「我靜靜坐下來聽了她的廣播，大家應該只能搖頭，因為真的很怪就是一個酒醉的人在做廣播，傻眼」，還好大半夜的班，乘客睡成一片，但「收餐時把整個客艙燈光關閉，請學姊打開，還一直開又關」，整個過程誇張、離譜。

空服員寫到，「我無法尊敬這樣的前輩，尤其值勤前12小時根本就不能飲酒，可以喝成這樣經過她身旁就聞到太誇張」，「到了台北，組員都避開她不想跟她交談」，而且這名事務長還沒鬧完，到了以後還抱著自己的腹部，說月經來了，要坐輪椅，頭髮依舊紛亂。

該空服員寫到，還好最後機長通報公司，降落後大家都要做酒測，她心裡認為，這名事務長嚴重的不敬業，目前也尚未得知航空公司處理的後續，不知這名事務長是否真如空服員所說，是安眠藥藥效未退？還是酒醉未清醒？如果真的是上述情況仍照常值勤，那真是罔顧搭機乘客的安危，也嚴重影響飛行安全。

空服員長榮
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