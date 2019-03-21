漁民潛水打魚重罰3萬 引爆恆春漁民怒火促修法

2019-03-21 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島最近發生多件漁民持魚叉潛水打魚遭取締案，依漁業法重罰至少3萬元，另在墾丁國家公園海域打魚，依國家公園法也要罰3000元，恆春漁民不滿傳統魚叉漁法遭禁不合理且影響生計，向縣議員陳文弘陳情；縣府今天在墾管處召開討論會，在相關機關均強調依法行政下，與會民代怒指若中央不修法適度放寬捕魚行為，將集結漁民北上抗爭。

「政府答應開放漁港供釣客娛樂釣魚，卻禁止為家計生活的魚叉打漁法，太不合理了！」陳文弘、恆春鎮長盧玉棟、鎮代會主席陳進義、副主席陳進興、鎮代李建華等人，直指海巡單位太超過，漁民未使用受法令管制的魚槍，僅使用傳統魚叉在近海打魚，竟遭登筏取締並開罰，依漁業法裁罰至少3萬元，漁民怎受得了。

「魚叉打魚不像網具一網打盡，更不像電炸毒，是友善環境的傳統漁法，為何要禁！」屏東縣恆春鎮原漁民生計守護協會發起人陳忠信將箭頭指向墾管處，指恆春居民早在墾管處73年成立前，就以不用潛水器的持魚叉方式打魚，國家公園法卻禁止捕捉魚類，漁民只能到離海岸300公尺至1公里遠外的海域作業，潛水打魚又面臨漁業法重罰，形同海域全境封鎖，試問漁民如何生存。

漁業署代表說明，1989年後就不再核發潛水器漁業執照，漁業法規定不得經營非經許可的漁業項目，不管使用潛水設備打魚都屬違法，海巡署取締時依船上漁獲「有穿刺孔、有潛水設備及魚槍（叉）」要件函送屏縣府裁罰；另漁業署在2017年預告「潛水器採捕水產動物禁漁區管制措施」，受到許多人反對，草案暫緩施行。縣府農業處副處長鄭永裕強調，除非情節重大，縣府會視證據及作業方式酌情考量。