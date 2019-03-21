出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，21日以維多利亞實驗學校副董事長身份應邀在聯合報《倡議＋》活動演講。她指出，為什麼台灣內部鬥爭這麼嚴重？就是因爲台灣的人才走不出去。

李佳芬表示，與台灣同樣資源有限的新加坡、香港，政府當局是設定每年會有30%人才要走出去，同時也要讓30%的國際人才走進來。她說，台灣是「我不讓你出去、也不讓你進來」，導致人才留在島內互相搶食，在有限的資源內互搶，因此內鬥嚴重。

李佳芬說，事實是「我們並不是一個開放的社會」，從教育、社會到國家，美其名是開放，但其實全部綁在一起。她憂心地說，台灣孩子從小到大面臨的選材制度，是一個仍然停留在科舉、以紙筆測驗為主的制度，因為我們不願意相信會有更寬廣的方式。

她說，很多人在選才制度中只要牽涉到我自己，就認為會不公平，寧願用紙筆的方式選才，這就是整個台灣教育現場的現況。

李佳芬進一步指出，台灣整個教育制度都出了問題，學校教育的存在價值愈來愈低，我們的教改找不出真正的核心。她說，她看到的是在教改過程中，父母親、師長、小孩都很固執。教改開始，只要沒有看到參考書，第一個著急的是學生，家長沒有看到分數開始焦慮，把課本收起來老師就開始驚慌，她說：「每一個人在喊教改，但心態沒有改變」。

李佳芬說，過去20多年來，她在兩岸四地跑了無數趟進行教育交流，看到的是台灣的整體教育、學制是華人圈裡最呆版、最不求變化的，只有我們還停留在這個階段，她希望參與聯合報《倡議＋》活動的與會者可以扮演台灣的關鍵力量，一起來改變。

聯合報社長游美月指出，今年聯合報《倡議＋》以「躍進的CSR—用新方法解決老問題」為題，跟現場兩百多位夥伴聊社會的創新與企業的永續。她說，CSR（企業社會責任）並非新的概念，面對愈來愈大的挑戰與變局，要與時俱進，用更開放的心、更有創意的做法解決老問題。

游美月表示，聯合報進入第68年，從傳統的報紙集團走向全媒體集團，很大力度的實踐社會責任，秉持正派辦報精神永續經營，要發揮媒體影響力，讓台灣社會更好。她說，聯合報在60周年社慶時推出願景工程，就是希望透過媒體力量、結合各界資源，為台灣找到方向、讓台灣更好。

安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠分析新政治力量崛起，是因為「人心已經到了必須要顛覆性改變的時候」。他說，台灣沒有生產一滴油卻是世界重要的石化王國，還把油賣到比水還便宜。他問與會者：這樣的國家有希望嗎？誰願意省油？誰願意創新？