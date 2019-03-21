高雄高中組團參加世界機器人賽 從備取變冠軍

2019-03-21 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



由高雄市瑞祥高中等多所高中生組成的機器人設計團隊，歷經短短4個月培訓，3月17日在澳洲FRC（First Robotics Competition）世界機器人大賽國際區域賽中奪得冠軍，原本該隊僅以排名21名的備取隊伍入選聯盟賽，卻在最後一天連贏2場逆轉勝，取得區域聯盟冠軍，將於4月24日代表台灣參加美國底特律世界總決賽。

瑞祥高中帶隊老師柯尚彬是去年師鐸獎得主，他表示，去年底配合學校新興科技促進計畫，首次在校內成立機器人社團，號召一群對機器人設計有興趣的學生，並結合岡山、鳳山、三民、小港等校組隊，向中科寫計畫爭取比賽註冊費，經短短4個月培訓就出隊，「整個過程大家都覺得好難、好多錢，沒想到第一次比賽就奪冠！」

該機器人團隊共有30名學生，由瑞祥高中柯尚彬、岡山高中、鳳山高中等老師帶隊參賽，學生挑戰程式設計、電機控制、機械設計、機械製作、數據分析與公關等6大領域時，分工完成機器人，做出夾球、收拿盤子等動作，因表現沉穩，從原本1敗成績連續取得2勝，擊敗全世界62隊競爭隊伍奪冠。

瑞祥高中學生王鼎勝說，原本該隊以5勝3負排名第21名，僅入選聯盟賽備取隊伍，17日冠軍賽時，因盟友大陸隊機器人壞掉，被大會通知後補上場，團隊原本以1敗成績落後，但大家重新整裝，迅速在3分鐘內上場，以穩定表現大逆轉連得2勝，一躍成為冠軍，大家興奮大叫「我們真的做到了！」