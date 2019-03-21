如何讓老人活得好、活到老？ 專家這麼建議

2019-03-21 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



人口老化，台灣進入老年化社會，如何讓社區弱勢老人安養天年，成為眾人關注議題。臺北市立聯合醫院舉辦「國際慈悲關懷社區與生命識能推展座談會」，邀請臺灣國際慈悲發展社區發展協會、士林舊街、內湖湖興、台北天后宮、文山指南、大同慶安、中庄仔福德宮等慈悲關懷社區，分享經驗。

臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，全球許多開發國家都與臺灣面臨相同的老人照護議題，北市聯醫自三年前深入社區，積極推動居家醫療，發現照顧高齡者，除了醫療需求，還應該擴及健康長者，讓銀髮族活得好、活到老。

為此，北市聯醫與在地力量合作，成立「慈悲關懷社區」，連結政府、社福、學校以及宗教等團體公私力量，將生命識能帶入社區，期盼長者在地終老。此外，透過青銀共學、生命咖啡館等活動，凝聚社區的夥伴關係，發揮社區連結彼此的互助力量。

臺灣國際慈悲關懷社區發展協會何逸松理事長表示，根據國際慈悲關懷城市憲章精神，慈悲關懷城市或關懷社區重點在於從出生到往生的生死相隨，將生命與臨終照護議題從社區擴展，增進社區民眾對於健康識能到死亡識能的生命識能增長。

臺灣國際慈悲關懷社區發展協會劉嘉仁秘書長指出，有別於過去醫療院所以醫療為主體的社區營造，「慈悲關懷社區」則是以社區為主體，不只介入弱勢及老人照護，更與在地居民、週邊商圈、學校等進行生命智慧交流，打造以「生命識能」為核心價值的社區。