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向弱勢媽媽致敬 超商籲捐愛心蛋糕

2019-03-21 19:19台灣醒報 記者施養正╱台北報導

超商推出愛心認捐蛋糕，預計將幫助超過1萬戶弱勢家庭。（photo by 網路截圖...
超商推出愛心認捐蛋糕，預計將幫助超過1萬戶弱勢家庭。（photo by 網路截圖）
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為了向終年辛勞的弱勢家庭媽媽，基督教救助協會自3月25日起，與統一超商合作發起「把愛找回來-認捐母親節愛心蛋糕」活動。民眾只要認捐一份蛋糕，超商就加碼再捐贈法式牛軋糖，讓弱勢家庭也能享用人氣團購美食。協會表示，盼望能募集10,382個愛心蛋糕，贈送給經濟弱勢家庭，讓他們能一同歡度母親節。

生計壓力 無心過節

根據基督教救助協會「106學年度陪讀計畫成果報告」顯示，不論單親或是雙親家庭，陪讀班國小、國中班中，都有超過4成孩子的主要照顧者為媽媽。報告更指出，經濟弱勢家庭的媽媽常要兼差賺錢貼補家用，有些甚至要一肩擔起全家的生計，能夠顧及全家三餐溫飽已不容易，根本無心為自己過節。

秀菊是陪讀班的家長之一，因為老公受傷，工作一直不穩定，全家的經濟重擔全落在她的身上。她每天要在早餐店、檳榔攤、葬儀社打三份工，才能勉強維持一家生活。

日打3份工維持生計

秀菊說，兒子小一時由於學習遲緩，學校老師無法顧及，便將他送來陪讀班。但她從未放棄兒子，為了檢測他的身心障礙，秀菊儘管再累，也會密切地配合醫院，從來不顯露疲態與不耐。雖然7歲的兒子智商偏低，但是個貼心的孩子。在媽媽忙碌時也會幫忙照顧弟妹，甚至會幫忙掃地、做家事。

救助協會夏忠堅秘書長表示，陪讀計畫除了注重課業之外，更看重孩子的品格教育，經常利用慶祝母親節教導孝親的觀念與行動。來自秀菊的兒子沒有零用錢，即使想為媽媽買個母親節蛋糕，也遙不可及。但憑藉民眾的愛心認捐，現在他將可以帶美味的蛋糕與好吃的牛軋糖回家為媽媽過節。

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弱勢家庭母親節
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