新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



新一點靈B12繼年初因產品受到交叉污染後，又因成分不足出包。圖／食品藥物管理署提供 分享 facebook

國內藥品品質問題不斷，新一點靈B12眼藥水今年年初才因產線交叉汙染，驗出有非核定成分殘留，日前又自主檢驗發現「主成分」含量不足，等於產品效果不彰，影響產品總計有28批，多達39萬瓶，目前已通報衛福部食藥署，將於3個月內下架完畢。

食藥署藥品組科長洪國登表示，新一點靈企業股份有限公司日前自主檢驗留廠的產品時，發現旗下產品「新一點靈B12」的主成分不足，主成分含量，每一支產品都必須要達到90％到110％，但實際上卻低於90％。

新一點靈B12的主成分為抗組織胺，該產品主要是改善結膜炎、結膜充血、角膜炎、眼瞼緣炎、淚囊炎、麥粒腫等，舒緩眼睛發炎症狀，無效的產品對民眾影響不大，等於民眾買了沒有藥效。

洪國登表示，民眾若是購買到問題批號的新一點靈B12，可立即向藥廠聯繫，並請求更換。除了新一點靈B12以外，溫士頓視寧點眼液、溫士頓維他命A眼藥膏、康立膚軟膏2%、安敏易眼藥水、善得明眼藥水統統因為規格不符等因素主動通報回收下架。