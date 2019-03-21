注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



領有舊制永久效期身心障礙手冊者注意，換發新式身心障礙證明的截止日即將於今年7月10日到期。據衛福部統計，全台需要換證者共64萬多人，截至3月初還有5萬多人沒完成換證，呼籲民眾盡早完成換證，否則恐影響相關津貼與補助。若無法出門換證者，則可以郵寄或到宅方式換領。

衛福部社家署副署長祝健芳表示，身障手冊過去分「具有效期」及「永久效期」，前者是醫師認為有復原可能，例年輕中風患者，後者則是判定無復原機會。但民國96年即開始思考，身障者雖持永久效期手冊，但可能因年齡增加、障礙程度更重，使得服務需求更多。

祝健芳說，新制身心障礙鑑定（ICF）上路後鑑定指標改變，同時敲定持永久效期的身障手冊者應每5年換領一次，可讓地方主管機關評估身障者及其家庭的需求，進一步連結服務資源，「這也是讓政府關懷民眾生活狀況的機會。」

衛福部原意讓民眾換領新式身心障礙證明時，同時再一次接受身障程度鑑定，全台於5年內完成換證工作，以利補助津貼的重審與調整，卻遭不少民眾抱怨擾民。衛福部最後公告不需重新再鑑定即可換證，但還是要做服務需求評估。

換證哪裡換？祝健芳說，民眾主要可以去鄉鎮區公所辦理，不方便出門者則可選擇郵寄或到宅換證，最後期限是7月10日。