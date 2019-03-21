高劑量惹禍 臭鼬大麻易釀精神病

2019-03-21 19:17 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



高劑量大麻臭鼬不只對治療精神分裂症無用，更可能增加罹患精神病機率。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 過去常傳言大麻可被當成藥物，能治精神疾病，但最新研究卻首度發現，運用高效大麻恐導致一般人罹患精神病機率上升。而大麻之前被視為藥物是因為含有大麻二醇（CBD），對治療精神分裂症很有效，但據日前研究發現，被稱為「臭鼬」的高劑量大麻恐增加使用者罹患精神病風險。專家則指出，並非不能用大麻緩和精神問題，但前提是用溫和劑量。

高劑量大麻是元兇

2017年時美國研究指出，利用大麻化合物對大鼠產生的影響，推論出大麻含量中的大麻二醇CBD，具有神經保護作用，能降低認知功能損害，為精神分裂症的新療法開創新的道路，當時也證實未有明顯的副作用，因此奠定了不少大麻愛用者的說詞、認為「大麻是有益的藥物」。

然而，根據《英國廣播公司》報導，權威醫學雜誌《柳葉刀》日前引用最新研究，首度發現大麻竟可能使原本無病無痛的一般使用者，增加罹患精神疾病的機率，其比例更高達5倍之多。此研究一度讓大麻使用者與擁護者感到恐慌，但學者指出，這應該與實驗所採用的大麻品種有關。

首席研究員佛提指出，這項研究採用的大麻種類是高效大麻、俗稱「臭鼬」，臭鼬的主要精神活性物質四氫大麻酚（THC）高達14%，遠超過普遍使用的10%以下劑量，「高劑量大麻才是促使罹患精神病的元凶。」

下一步是整理大麻風險

《英國獨立報》則警告，相較於法國與西班牙多使用10%以下THC，倫敦街頭上超過9成都是臭鼬等級的高劑量大麻，只要將臭鼬大麻從英國市場去除，英國罹患精神病機率將從每10萬人有45.7例下降到31.9例。

學者蓋吉指出，這個研究並非打臉「大麻治療論」，而應視為對高劑量THC的警告，對政策面而言，鑑於全球對大麻的看法越來越包容（如加拿大已開放娛樂性使用），學界須趕快研究出各項大麻的風險，並明確讓使用者知道自己適合的品種，才能真正發揮大麻的醫療功能。

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