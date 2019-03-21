善牧復原力節明登場 從青少年影展看見生命韌性

2019-03-21 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



天主教善牧基金會連續7年舉辦「復原力節」，以照片、繪畫、策展、金句徵選等多元方式，帶大家看見生命韌性。今年的「善牧復原力節」將於明天(22日)登場，在北市、新北、高雄三地舉辦「我不是壞小孩」青少年主題影展，邀民眾透過欣賞免費電影，聆聽青少年如何發掘自身本來就具備的復原力，走出生命逆境。

善牧基金會執行長湯靜蓮表示，「復原力」指的是生命韌性，讓自己對抗逆境、正向建構未來的力量。善牧基金會社工解釋，復原力的核心概念是相信每一個生命都蘊藏潛能，這些潛能能幫助人對抗逆境，以積極態度面對關卡，建構復原力的5大積木，分別是社會支持網絡及無條件接納、探索生命意義的能力、社交與解決問題的能力、正向看待自我的能力、幽默的能力。

善牧服務過的個案小陳今在記者會現身說法，22歲的小陳，因父母離異，媽媽體弱需要人照顧，從小就肩負家庭重擔，高中休學一時迷惘染上毒癮，長達6年不間斷用藥，工作賺的錢全用在買毒，直到21歲那年，他下定決心要過一個不一樣的生活，花3、4個月就成功戒毒，現在的他，擁有穩定工作，心有餘力還想捐助街友、流浪動物。

小陳說，自己是在國二接觸善牧，他曾因沒錢吃飯時打電話跟善牧社工求助，沒想到社工二話不說在大半夜騎著腳踏車過來，就為了請他吃一頓飯，待他就像家人般溫暖。小陳表示，想過怎樣的生活，取決於自己，「心有希望，就能改變。」