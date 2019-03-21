親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

善牧復原力節明登場 從青少年影展看見生命韌性

2019-03-21 17:37聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

天主教善牧基金會連續7年舉辦「復原力節」，以照片、繪畫、策展、金句徵選等多元方式，帶大家看見生命韌性。今年的「善牧復原力節」將於明天(22日)登場，在北市、新北、高雄三地舉辦「我不是壞小孩」青少年主題影展，邀民眾透過欣賞免費電影，聆聽青少年如何發掘自身本來就具備的復原力，走出生命逆境。

善牧基金會執行長湯靜蓮表示，「復原力」指的是生命韌性，讓自己對抗逆境、正向建構未來的力量。善牧基金會社工解釋，復原力的核心概念是相信每一個生命都蘊藏潛能，這些潛能能幫助人對抗逆境，以積極態度面對關卡，建構復原力的5大積木，分別是社會支持網絡及無條件接納、探索生命意義的能力、社交與解決問題的能力、正向看待自我的能力、幽默的能力。

善牧服務過的個案小陳今在記者會現身說法，22歲的小陳，因父母離異，媽媽體弱需要人照顧，從小就肩負家庭重擔，高中休學一時迷惘染上毒癮，長達6年不間斷用藥，工作賺的錢全用在買毒，直到21歲那年，他下定決心要過一個不一樣的生活，花3、4個月就成功戒毒，現在的他，擁有穩定工作，心有餘力還想捐助街友、流浪動物。

小陳說，自己是在國二接觸善牧，他曾因沒錢吃飯時打電話跟善牧社工求助，沒想到社工二話不說在大半夜騎著腳踏車過來，就為了請他吃一頓飯，待他就像家人般溫暖。小陳表示，想過怎樣的生活，取決於自己，「心有希望，就能改變。」

「善牧復原力節」影展資訊可上https://goo.gl/wXheha

「善牧復原力節」明天(22日)登場，將在北市、新北、高雄三地舉辦「我不是壞小孩」...
「善牧復原力節」明天(22日)登場，將在北市、新北、高雄三地舉辦「我不是壞小孩」青少年主題影展與映後座談，帶大家看見生命韌性。記者葉冠妤／攝影
分享

社工工作
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

赴陸探親旅遊 高雄運將染德國麻疹

2019-03-21 15:56

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

兒童節連假12歲以下免費搭淡海輕軌 還有幾米貼紙拿

2019-03-21 15:13

頭暈嗎？醫師教你分辨兩個症狀自救

2019-03-21 17:28

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

國防樂隊慶週年 低調演奏《辛德勒》

2019-03-21 16:52

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

挺健康！新化林場買得到台南青農優質產品

2019-03-21 16:03

結合科技創造「與人相遇」 40年聯經書房再綻光芒

2019-03-21 15:52

農村、部落體驗鬆綁！乙種旅行社 資本額砍半

2019-03-21 15:52

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

古亭國小改造校長休息室 變身為漫畫書店讓學生多閱讀

2019-03-21 14:54

陀螺達人快閃義演 林森海為創世植物人募款

2019-03-21 14:53

長榮攜手球后戴資穎 全新品牌形象廣告上線

2019-03-21 14:37

男性性功能障礙 醫師：吃不明藥物可能傷身

2019-03-21 14:22

大腸癌人數攀升 3成符合受檢民眾仍未篩檢

2019-03-21 14:14

含藥化妝品 113年7月起須符合GMP

2019-03-21 14:06

台鐵最新票務系統上線 4月9日開放個人訂票

2019-03-21 13:52

北市親子餐廳稽查 熊一枝、HOME廚房遊具不合格

2019-03-21 13:45

「林若亞條款」上班族薪資所得計算 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:43

住院醫師納勞基法 北醫附醫將以急症外科應戰

2019-03-21 13:43

節能家電最多可省2000元 採先買後退稅

2019-03-21 13:37

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

最後一哩路自己決定！醫院志工諮詢預立醫療照護

2019-03-21 12:52

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

糞便潛血篩檢異常3成不敢做大腸鏡 3年瘜肉恐變癌症

2019-03-21 12:31

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

健康存摺就醫紀錄 健保署授權App業者串連使用

2019-03-21 12:05

小七店員熱心助人過馬路暖哭網友 在地人揭：這家門市常看到

2019-03-21 12:00

政院大放送！節能家電最多省2000 大貨車減40萬稅

2019-03-21 11:44

品牌露出更全面：紅點大獎尋找「年度最佳品牌」

2019-03-21 11:34

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31
看更多

熱門文章

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

影／澳洲車主沒關車門 後座多一名「不速之客」

2019-03-20 18:06

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

想美白先防曬！打破防曬的4大迷思 下雨天不擦會曬更黑

2019-03-20 20:33

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

「微笑天使」江豚全球僅千隻 雲林連兩日發現擱淺海豚

2019-03-20 18:19

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

FLIPPER'S新品「黑糖珍珠奶茶」舒芙蕾 全台這三家門市吃的到

2019-03-21 00:09

Dyson V11日本登場！多了螢幕、動態感應吸頭 吸力再提升25%

2019-03-20 20:24

台鐵第4代票務系統將開放訂個人票 花蓮等4站設體驗區

2019-03-20 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top