今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮空服員不滿外站津貼較華航低和過勞航班等問題，傳出不排除罷工，交通部長林佳龍今晚邀集交通部相關九大工會座談，長榮企業工會在會前出面說明。長榮企業工會會員代表代表林昱嘉表示，交通部近來表態支持罷工預告期，希望部長可以改口並取消支持，「這對勞工是非常具有殺傷力的提案」，她說，當時華航機師罷工也沒有受到罷工預告影響，民營企業員工抗爭時卻被威脅，這是很大的殺傷力。

林昱嘉表示，今天準備陳情書交給部長，希望在訴求中提出四大訴求，第一、兩家航空公司薪水落差大，過去一、兩年來一直提出，長榮兩年來違法的超時航班超過120次，第二、希望交通部可以跟長榮航空改善超時航班，第三、近來公司不當約談、空服員受辱，希望管理層方面在懲處決策中能參與，不要讓黑箱狀況發生，第四、禁搭便車條款；另外，包含123天休假及國定假日雙倍薪資，讓長榮與華航條件能靠近一些。

林昱嘉表示，3月初已開過第一次協商會議，當天看到資方說能給一些對案，因此願意再給他們一次協商機會，但4月9日開啟第二次調解會議，會看長榮的對案是什麼、是否接近期待，若公司仍一再拖延、打模糊仗，沒有要正視訴求，不排除停止調解、走下一步，但罷工這件事對工會是「包括但不是唯一」的手段。對於媒體詢問有多少人罷工？由於目前還沒開啟罷工因此無法回答。