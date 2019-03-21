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挺健康！新化林場買得到台南青農優質產品

2019-03-21 16:03聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

中興大學新化林場是最近台南市區的森林，提供市民登山健行的好去處，中興大學收回自營後，改造學生實習館開設「Forest 76森林餐坊」，餐飲服務創新結合在地農產直販所經營理念，邀請台南青農將優質產品上架，把在地新鮮蔬果食材從產地到餐桌透明化，改變傳統農產品銷售之大盤、中盤、零售供應面，穩定農產品價值，共創生產者(農民)、餐廳經營者和消費者三贏局面。

中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，在學生實習館販賣部規劃的台南農特產品展售平台，與農委會畜產試驗所、台南區農業改良場、水產試驗所、水保局台南分局及農糧署南區分署合作，引進農委會所屬機關輔導之在地青農生產的農、林、漁、牧優質農特產品，提供最新鮮、最健康、最安全的各式時令農產品給民眾選購，希望社會大眾用行動來支持青農，共同為臺南的農業生力軍加油。

進駐的青農中，來自白河區將軍山農場的魏宗淇，與吳佾鴻是國中同學，理念一拍即合，魏宗淇曾任老師14年，決定返鄉務農，也曾經創立「一群農夫」理想，他認為農業是要團隊作戰，他提供土地和技術，但很多年輕人務農後無法堅持下去，因此調整為跨業合作，與全台各地約20多有共同理念的農友，與餐廳業者合作，因台灣外食人口高達6、7成，打入餐飲業者才能夠讓消費者吃到優質的農產品。

中興大學新化林場設立於1920年6月2日，即將進入百年，在農資學院師生歷年來努力造林及研究試驗才能營造出現今優美的森林環境，106年2月1日結束委外經營收回學校自營後，校方著手學生實習館及各項環境設施整修維護，提供更好的環境供農業相關科系師生實習、試驗研究及機關團體教育訓練使用。

進駐青農：

白河將軍山農場 魏宗淇

農家好物：臺南月光米、蓮子、蓮藕粉、柳丁

東山番社蔬果聯盟 林俊儀

農家好物：紅龍果、桂圓、草莓、果醬餅乾

七股台灣鹿種鹿場 林昆鋒

農家好物：鹿肉乾、鹿茸酒、鹿茸雞、鹿茸膠囊、鹿茸舒活霜

北門珍園水產養殖產銷班 黃郁翔

農家好物：去刺虱目魚、虱目魚肚、魚丸、生態養殖白蝦

麻豆 5012柚意思 李家翰

農家好物：文旦柚、柚子蔘、柚花蜜、果醬

歸仁 大埔有機農場 許復堡

農家好物：菊花茶

新市 陳爸的白頭翁果園 陳正明

農家好物：火龍果、日曬火龍果麵、帶梗爆米花玉米

惠蓀林場張瑞桐檜木精油及檜木筷

中興大學新化林場場長吳佾鴻（右）和白河將軍山農場「一群農夫」的魏宗淇是國中同學，...
中興大學新化林場場長吳佾鴻（右）和白河將軍山農場「一群農夫」的魏宗淇是國中同學，理念一拍即合，讓消費者吃得健康，把青農優質產品銷出去。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場邀請台南農林漁牧優質青農產品上架。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場邀請台南農林漁牧優質青農產品上架。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場邀請台南農林漁牧優質青農產品上架，也提供鄰近小學做食農教育。圖／...
中興大學新化林場邀請台南農林漁牧優質青農產品上架，也提供鄰近小學做食農教育。圖／新化林場提供
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從產地到餐桌，中興大學新化林場餐廳也使用台南青農優質產品。圖／新化林場提供
從產地到餐桌，中興大學新化林場餐廳也使用台南青農優質產品。圖／新化林場提供
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青農中興大學實習
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