南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46 中央社 南投縣21日電



咖啡示意圖。 示意圖／ingimage 分享 facebook 南投縣張姓女子每天喝2杯以上咖啡，但最近只要整天沒喝，張女就劇烈頭痛，但喝下去就改善，經就醫判斷應是咖啡戒斷導致戒斷性頭痛，張女調整飲用量後，頭痛次數降低。

28歲張女原本就會偏頭痛，但近日常頭痛難耐，不論吃什麼藥都沒改善，於是張女到衛生福利部南投醫院就醫，神經內科主任張嘉為檢查發現，張女原本偏頭痛透過藥物治療獲控制，但近日頭痛屬單側搏動性疼痛。

張嘉為今天指出，進一步了解得知，張女前陣子每天喝超過2杯咖啡，最近只要沒喝，就開始劇烈頭痛，但喝下咖啡就改善，判斷張女的頭痛應是咖啡戒斷導致的戒斷性頭痛，經調整飲用量，張女頭痛次數降低。

南投醫院精神科醫師陳恆生說，喝咖啡可提神，許多民眾每天都喝杯咖啡，不知不覺中可能造成依賴，且咖啡是一種中樞神經興奮劑，過量攝取咖啡因會造成失眠及情緒障礙如緊張、焦慮等，而未飲用則可能出現注意力下降、憂鬱、易怒、倦怠、頭痛等戒斷症狀。

營養師黃淑敏表示，咖啡、巧克力及含巧克力製品、紅茶、綠茶、可樂、能量飲料等都含有咖啡因；另外，咖啡富含多酚類，具抗氧化作用，但是咖啡因也會與藥物產生交互作用，如止痛藥、安眠藥，可能導致藥效增強或降低、影響藥物正常代謝，增加副作用風險。

黃淑敏說，目前台灣對於咖啡因建議攝取量是成年人每人每天不超過300毫克為原則，也建議食用含咖啡因食物或飲料時，要注意攝取量及自身是否正服用藥物，並避免讓兒童及青少年攝取過多咖啡因。